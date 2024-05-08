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Бобра задержали на Жигулевской ГЭС

8 мая 2024 11:58
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Бобра задержали на Жигулевской ГЭС

Сотрудники Жигулевской ГЭС обнаружили в техническом помещении речного бобра и обратились в национальный парк "Самарская Лука". Сотрудники нацпарка отправились вызволять грызуна из невольного плена. После поимки бобра поместили в приют для диких пострадавших животных "Дом Айболита". После осмотра специалистом стало очевидно, что животное здорово и может быть выпущено в естественную среду обитания.

На следующий день бобр отправился обживать берега Мордовинской поймы, где нередко наблюдаются его собратья.

Бобры - самые крупные грызуны на территории Самарской Луки. Питаются они корой и ветками деревьев, строят из веток жилища – хатки, вход в которые обязательно должен быть под водой. Если глубина водоёма для этого недостаточна, бобры строят своеобразные плотины, чтобы увеличить глубину водоёма, ведь их дом постоянно должен находиться на воде.

Бобры – отличные пловцы, которые используют свой плоский, покрытый роговыми чешуйками хвост в качестве руля. Шлепком хвоста по водной глади они предупреждают сородичей об опасности.
 

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