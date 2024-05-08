«КуйбышевАзот» продолжает восстанавливать тольяттинский лес

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Накануне майских праздников «КуйбышевАзот» продолжил работу по восстановлению особо охраняемой природной территории «Ставропольский сосняк», являющейся частью тольяттинского леса. Работники предприятия, члены их семей и просто неравнодушные граждане высадили около 9 тысяч саженцев молодой сосны на 2 га лесной территории.

С 2012 года «КуйбышевАзот» ежегодно участвует в восстановлении тольяттинского леса. За это время сотрудниками компании было высажено более 300 тыс. деревьев на 57 га леса. Посадка саженцев на предприятии уже давно стало традицией. Приобщиться к доброму делу стараются многие заводчане, приезжая на лесные посадки семьями в свой выходной день.

«КуйбышевАзот» является постоянным участником городской программы «Наш лес», организатором которой выступает благотворительный фонд «Фонд Тольятти». С 2019 года предприятие присоединилось к программе Социально-экологического союза Тольятти «Восстановление городских лесов».

Работу в этом направлении продолжается из года в год. В 2023 году было подписано соглашение о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды между ПАО «КуйбышевАзот» и Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. В рамках соглашения предприятие взяло шефство над особо охраняемой природной территорией «Ставропольский сосняк» (ООПТ). Это один из самых масштабных памятников природы в регионе (861,6 га), расположенный на территории тольяттинского леса, пострадавшего во время лесных пожаров. «КуйбышевАзот» планирует сосредоточиться на работах по его восстановлению, расчистке территории в соответствии с требованиями к ООПТ.

Осенью 2023 года заводчане посадили здесь уже 2 га молодого леса. В этом году работы по восстановлению продолжаются. В весенней посадке, вместе с коллективом ПАО «КуйбышевАзот» приняли участие генеральный директор Александр Герасименко, врио министра лесного хозяйства, окружающей среды и природопользования Михаил Студенников и глава администрации г.о. Тольятти Николай Ренц. Активными участниками посадки и отличными помощниками в этом году стали юный экологический отряд, лицей №67, Тольяттинский социально-педагогический колледж, школа №10 и Социально-экологический союз Тольятти. Всего за один воскресный день работники «КуйбышевАзота» совместно с волонтерами высадили 8 600 сеянцев сосны с закрытой и открытой корневой системой на 2 га памятника природы. Важно, что наряду с лесовосстановительными работами запланирован общий агроуход за молодыми насаждениями, пока молодой лес не окрепнет. Такой подход компании уже стал традиционным.