Самарцы имеют возможность получать налоговые уведомления через портал Госуслуг

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Налогоплательщики - физические лица могут получать налоговые уведомления для уплаты имущественных налогов и налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в электронной форме через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Для получения рассылки зарегистрированные в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) физические лица могут направить специальное уведомление (согласие).

На основании такого согласия налоговый орган разместит в личном кабинете пользователя Госуслуг адресованное ему налоговое уведомление после его формирования. Там же гражданин сможет онлайн оплатить начисленные налоги. При этом налоговые уведомления не будут дублироваться на бумаге заказными письмами (кроме предусмотренного п. 2 ст. 11.2 НК РФ случая).

Воспользоваться правом на получение налоговых уведомлений через ЕПГУ можно в любой момент вне зависимости от наличия доступа к личному кабинету налогоплательщика.

Порядок направления документов (сведений), представляемых физическим лицом в налоговый орган через личный кабинет на ЕПГУ, установлен приказом ФНС России от 14.06.2023 № ЕА-7-6/396@.