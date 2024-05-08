Я нашел ошибку
Главные новости:
В Госдуме предрекли проведение в РФ серьезных жилищных реформ
В Госдуме предрекли проведение в РФ серьезных жилищных реформ
Спрос на услуги шашлычников в Самаре вырос почти в два раза за последний месяц
Спрос на услуги шашлычников в Самаре вырос почти в два раза за последний месяц
СОУНБ: итоги финала конкурса "Голоса фронта"
СОУНБ: итоги финала конкурса "Голоса фронта"
Самарская пекарня стала лучшей новой ресторанной концепцией страны
Самарская пекарня стала лучшей новой ресторанной концепцией страны
В День Победы телебашня в самарском регионе озарится праздничными огнями
В День Победы телебашня в самарском регионе озарится праздничными огнями
10 мая, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
10 мая, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
Пассажирские перевозки на Куйбышевской железной дороге выросли на 2,6% в апреле
Пассажирские перевозки на Куйбышевской железной дороге выросли на 2,6% в апреле
Ива с "Самарской Луки" претендует на звание Дерева года
Ива с "Самарской Луки" претендует на звание Дерева года
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.12
-0.19
EUR 98.31
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самара встретит Паровоз Победы
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы имеют возможность получать налоговые уведомления через портал Госуслуг

8 мая 2024 12:14
111
Самарцы имеют возможность получать налоговые уведомления через портал Госуслуг

Налогоплательщики - физические лица могут получать налоговые уведомления для уплаты имущественных налогов и налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в электронной форме через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Для получения рассылки зарегистрированные в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) физические лица могут направить специальное уведомление (согласие).

На основании такого согласия налоговый орган разместит в личном кабинете пользователя Госуслуг адресованное ему налоговое уведомление после его формирования. Там же гражданин сможет онлайн оплатить начисленные налоги. При этом налоговые уведомления не будут дублироваться на бумаге заказными письмами (кроме предусмотренного п. 2 ст. 11.2 НК РФ случая).

Воспользоваться правом на получение налоговых уведомлений через ЕПГУ можно в любой момент вне зависимости от наличия доступа к личному кабинету налогоплательщика.

Порядок направления документов (сведений), представляемых физическим лицом в налоговый орган через личный кабинет на ЕПГУ, установлен приказом ФНС России от 14.06.2023 № ЕА-7-6/396@.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
10 мая, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
8 мая 2024  12:46
10 мая, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
104
Исполнение бюджета Самарской области обсудили на заседании Правительства региона
7 мая 2024  19:49
Исполнение бюджета Самарской области обсудили на заседании Правительства региона
352
Стала известна подробная программа празднования 9 Мая в Самарской области
7 мая 2024  18:47
Стала известна подробная программа празднования 9 Мая в Самарской области
1706
8 мая сильный ветер в Самарской области сохранится
7 мая 2024  17:07
8 мая сильный ветер в Самарской области сохранится
353
В Большом Кремлевском дворце сегодня состоится церемония вступления в должность президента России
7 мая 2024  11:33
В Большом Кремлевском дворце сегодня состоится церемония вступления в должность президента России
926
Весь список