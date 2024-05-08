В День Победы телебашня в самарском регионе озарится праздничными огнями

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9 мая филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит тематическую архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне самарского региона в честь 79-й годовщины Великой Победы.

На медиаэкране главной телебашни самарской губернии отобразятся Георгиевская лента с надписью «Великая Победа», серия поздравительных открыток «С Днем Победы!» и появится праздничный салют.

Подсветка телебашни в Самаре будет работать с момента наступления сумерек до 24:00 часов.

Останкинская телебашня покажет на медиафасаде ролик в поддержку всероссийской акции «Бессмертный полк».

В световом параде также примут участие телебашни и мачты РТРС в Биробиджане, Благовещенске, Братске, Грозном, Кызыле, Майкопе, Назрани, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Пензе, Ростове-на-Дону, Саранске, Симферополе, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске, Якутске, Ярославле и других городах.