Российский космонавт Артемьев и астронавт ЕКА итальянка Кристофоретти запустили 10 спутников с МКС на орбиту

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Российский космонавт Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянка Саманта Кристофоретти во время работы в открытом космосе запустили на орбиту 10 наноспутников, сообщает РИА Новости.

Космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск" в 17.50 мск. После этого они достали из "Поиска" 10 наноспутников, включили нашлемные камеры и направились к грузовой стреле ТСтМ-1, где и запустили аппараты.

Кристофоретти и Артемьеву предстоит еще заменить рамки с защитными стеклами для видеокамеры CLU-2 на конце манипулятора ERA и перевести внешний пульт управления манипулятором EMMI в режим хранения. Кроме того, космонавты закроют экранно-вакуумной теплоизоляцией системы крепления манипулятора, установят блокираторы на грузовые стрелы ГСтМ-1 и ГСтМ-2 и раскроют вторую стрелу от модуля "Заря" до модуля "Поиск".

Если у Артемьева и Кристофоретти останется время, они еще чуть более часа будут заниматься установкой на модуле "Наука" второй платформы с адаптерами.

На орбиту были выведены два аппарата "Циолковский-Рязань" (№ 1–2) и восемь спутников Юго-Западного государственного университета в Курске "ЮЗГУ-55" (№ 5–12)". Аппараты "ЮЗГУ-55" продолжат выполнение задач четырёх спутников "Танюша-ЮЗГУ", запущенных с борта МКС в 2017-2018 годах, - отработку автономной интеллектуальной группировки космических аппаратов и съёмку земной поверхности.

Кроме того, с помощью спутников планируется построить карту радиошумов вокруг Земли, с помощью которой можно будет более эффективно управлять будущими спутниками.

Фото : Олег Новицкий/Роскосмос