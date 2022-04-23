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Российские ученые проведут автономный запуск в космос спутника с ростками сирени в 2022 году

23 апреля 2022 17:32
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В ходе комплексных испытаний специалисты проверят спутник и его влияние на остальные устройства, которые используются при запуске ракеты-носителя.

Автономный запуск в космос спутника с ростками сирени, выращенной в Белгородской области, назначен на 9 августа 2022 года. Спутник уже отправили на компоновку, проведение испытаний вместе с ракетой, сообщил ТАСС в субботу директор инжинирингового центра Белгородского государственного национального исследовательского университета Иван Никулин.

В 2021 году ученые из Белгородской области планировали запустить эксперимент по выращиванию ростков сирени в открытом космосе на базе специально разработанного спутника, по плану первые в мире колбы с растением полетят в космос в автономном режиме. Из-за проблем с ракетой-носителем было принято решение о переносе эксперимента на 2022 год.

"Запуск [ростков сирени в космос] назначен на 9 августа. Спутник отправили уже на компоновку, на проведение комплексных испытаний вместе с ракетой", - сказал собеседник агентства.

В ходе комплексных испытаний специалисты проверят в том числе спутник и его влияние на остальные устройства, которые используются при запуске ракеты-носителя. Как отмечал ранее в беседе с ТАСС Никулин, для отправки ростков сирени ученые используют спутник, внутри которого разместится разработанное для проекта оборудование. В ходе эксперимента планируется сравнить развитие сирени в космосе со второй группой растений, помещенной в аналогичный спутник на Земле. В мае специалисты инжинирингового центра завершат работу над созданием приложения, через которое можно будет наблюдать за ростом отправленной в космос сирени.

В 2021 году на базе научно-образовательного центра в Белгороде создали крупнейшую в России коллекцию сирени, которая насчитывает более 400 сортов. Для эксперимента по запуску растения в космос отобрали сирень сорта "Великая Победа", за время пребывания в космосе шесть ростков вырастут с 1 до 4 см.

 

Фото:   pixabay

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