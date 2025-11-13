РКЦ «Прогресс» и ПривГУПС заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве

103

Акционерное общество «Ракетно-космический центр «Прогресс» (АО РКЦ «Прогресс») и Приволжский государственный университет путей сообщения заключили соглашение о научно-техническом взаимодействии. Подписи под документом поставили генеральный директор АО РКЦ «Прогресс» Евгений Лукин и ректор ПривГУПС Максим Гаранин.

Целью соглашения является реализация совместных проектов, проведение теоретических и практических исследований, а также совершенствование существующих наукоемких технологий. Документ также предусматривает организацию совместных научно-технических мероприятий, таких как конференции, круглые столы и семинары, посвященные актуальным проблемам науки и техники. Стороны выразили интерес к разработке и внедрению образовательных программ для подготовки инженерных кадров и профессиональных курсов по освоению перспективных технологий. Планируется создание временных научных коллективов для выполнения научно-исследовательских задач и освоения новых технологий.

«Мы приветствуем расширение сотрудничества флагманского предприятия РКЦ «Прогресс» с нашими университетами. Это партнёрство станет важным этапом в подготовке высококвалифицированных кадров и укреплении технологического потенциала нашего региона. Губернатор Вячеслав Федорищев назвал эту задачу приоритетной в контексте развития науки и технологий в области. Уверен, что совместные проекты с РКЦ «Прогресс» откроют новые перспективы для обучающихся и сотрудников ПривГУПС и внесут значительный вклад в развитие российской науки и промышленности», – отметил министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Ректор ПривГУПС Максим Гаранин сообщил, что для реализации соглашения разработана Дорожная карта на период 2025-2026 годов. В рамках этого плана будут организованы стажировки и практики для студентов инженерных специальностей.

«Кроме того, планируется проведение конкурса инновационных проектов в феврале 2026 года, направленных на решение прикладных задач в области создания перспективной ракетно-космической техники. Мы также подготовим предложения по корректировке образовательных программ университета и организуем совместные мероприятия по трудоустройству выпускников в РКЦ «Прогресс», включая ярмарки вакансий и профориентационные мероприятия. Основная цель соглашения – подготовка специалистов, способных решать задачи государственной стратегии по достижению технологического суверенитета», – отметил Максим Гаранин.

Приволжский государственный университет поддерживает тесные связи с промышленными партнерами, включая АО «РКЦ «Прогресс», который является одним из мировых лидеров в разработке, производстве и эксплуатации ракет-носителей среднего класса.

Фото: пресс-служба РКЦ Прогресс