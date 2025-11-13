Я нашел ошибку
Специалисты проходят обучение для работы на новом оборудовании. В тестовом режиме аппарат начнет работу уже на следующей неделе.
В Отраденскую городскую больницу поставлен современный 32-срезовый компьютерный томограф
Водитель иномарки и несовершеннолетний пассажир автобуса госпитализированы.
В Центральном районе Тольятти на перекрестке столкнулись иномарка и маршрутный автобус
Дмитрий Чубаров взял золото в одиночном и в парном разряде.
Дмитрий Чубаров из Самарской области - победитель Кубка России по настольному теннису спорта лиц с ПОДА
В Йошкар-Оле завершились соревнования первого этапа Любительской следж-хоккейной лиги (ЛСХЛ) сезона 2025/2026.
Сборная Самарской области - победитель первого этапа Любительской следж-хоккейной лиги 
Будьте внимательны и осторожны!
14 ноября местами в Самарской области ожидается туман
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве.
Владислав Дерябин из Самарской области - в числе победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования»
Целью соглашения является реализация совместных проектов, проведение теоретических и практических исследований, а также совершенствование существующих наукоемких технологий.
РКЦ «Прогресс» и ПривГУПС заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
РКЦ «Прогресс» и ПривГУПС заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве

13 ноября 2025 14:09

13 ноября 2025 14:09
103
Целью соглашения является реализация совместных проектов, проведение теоретических и практических исследований, а также совершенствование существующих наукоемких технологий.

Акционерное общество «Ракетно-космический центр «Прогресс» (АО РКЦ «Прогресс») и Приволжский государственный университет путей сообщения заключили соглашение о научно-техническом взаимодействии. Подписи под документом поставили генеральный директор АО РКЦ «Прогресс» Евгений Лукин и ректор ПривГУПС Максим Гаранин.
Целью соглашения является реализация совместных проектов, проведение теоретических и практических исследований, а также совершенствование существующих наукоемких технологий. Документ также предусматривает организацию совместных научно-технических мероприятий, таких как конференции, круглые столы и семинары, посвященные актуальным проблемам науки и техники. Стороны выразили интерес к разработке и внедрению образовательных программ для подготовки инженерных кадров и профессиональных курсов по освоению перспективных технологий. Планируется создание временных научных коллективов для выполнения научно-исследовательских задач и освоения новых технологий.
«Мы приветствуем расширение сотрудничества флагманского предприятия РКЦ «Прогресс» с нашими университетами. Это партнёрство станет важным этапом в подготовке высококвалифицированных кадров и укреплении технологического потенциала нашего региона. Губернатор Вячеслав Федорищев назвал эту задачу приоритетной в контексте развития науки и технологий в области. Уверен, что совместные проекты с РКЦ «Прогресс» откроют новые перспективы для обучающихся и сотрудников ПривГУПС и внесут значительный вклад в развитие российской науки и промышленности», – отметил министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.
Ректор ПривГУПС Максим Гаранин сообщил, что для реализации соглашения разработана Дорожная карта на период 2025-2026 годов. В рамках этого плана будут организованы стажировки и практики для студентов инженерных специальностей.
«Кроме того, планируется проведение конкурса инновационных проектов в феврале 2026 года, направленных на решение прикладных задач в области создания перспективной ракетно-космической техники. Мы также подготовим предложения по корректировке образовательных программ университета и организуем совместные мероприятия по трудоустройству выпускников в РКЦ «Прогресс», включая ярмарки вакансий и профориентационные мероприятия. Основная цель соглашения – подготовка специалистов, способных решать задачи государственной стратегии по достижению технологического суверенитета», – отметил Максим Гаранин.
Приволжский государственный университет поддерживает тесные связи с промышленными партнерами, включая АО «РКЦ «Прогресс», который является одним из мировых лидеров в разработке, производстве и эксплуатации ракет-носителей среднего класса.

 

Фото:  пресс-служба РКЦ Прогресс

Теги: Самара

