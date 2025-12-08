медиана предлагаемой зарплаты в Самарской области составила 69,2 тыс. рублей

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, изучили ключевые показатели рынка труда Самарской области по итогам ноября и выяснили, каковы в регионе, предложение и заработные платы.
За последний месяц на рынке труда Самарской области работодатели открыли 20,7 тыс. вакансий, что составляет 12% от общего числа предложений в ПФО. Таким образом регион стал четвертым в округе по объему спроса на кадры в ноябре.
Наиболее востребованными за последний месяц в Самарской области оказались менеджеры по продажам – для них работодатели открыли 1,2 тыс. вакансий или 6% от общего объема предложений. На втором месте по спросу – операторы контактных центров, для которых было создано порядка 1,1 тыс. новых рабочих мест (5%). В пятерку также вошли продавцы-консультанты, кассиры (4%), водители (4%) и курьеры (3%).
Топ-10 наиболее востребованных специалистов, ноябрь, Самарская область
|
Специализация
|
Кол-во вакансий
|
Доля от общего спроса
|
1
|
Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами
|
1210
|
6%
|
2
|
Оператор call-центра, специалист контактного центра
|
1090
|
5%
|
3
|
Продавец-консультант, продавец-кассир
|
910
|
4%
|
4
|
Водитель
|
750
|
4%
|
5
|
Курьер
|
660
|
3%
|
6
|
Оператор производственной линии
|
570
|
3%
|
7
|
Упаковщик, комплектовщик
|
520
|
2%
|
8
|
Разнорабочий
|
430
|
2%
|
9
|
Врач
|
420
|
2%
|
10
|
Бухгалтер
|
390
|
2%
«Соискатели в свою очередь в ноябре создали или обновили порядка 175 тыс. резюме. Больше всего они интересовались работой менеджером по продаже, администратором, водителем, бухгалтером и упаковщиком», - говорит Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.
Медиана предлагаемой зарплаты в Самарской области по итогам ноября составила 69,2 тыс. рублей (+1,8% за месяц), а уровень ожидаемой – 69 тыс. рублей. Предлагаемая зарплата в ПФО в целом составила 76,2 тыс. рублей.