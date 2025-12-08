медиана предлагаемой зарплаты в Самарской области составила 69,2 тыс. рублей

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, изучили ключевые показатели рынка труда Самарской области по итогам ноября и выяснили, каковы в регионе, предложение и заработные платы.



За последний месяц на рынке труда Самарской области работодатели открыли 20,7 тыс. вакансий, что составляет 12% от общего числа предложений в ПФО. Таким образом регион стал четвертым в округе по объему спроса на кадры в ноябре.



Наиболее востребованными за последний месяц в Самарской области оказались менеджеры по продажам – для них работодатели открыли 1,2 тыс. вакансий или 6% от общего объема предложений. На втором месте по спросу – операторы контактных центров, для которых было создано порядка 1,1 тыс. новых рабочих мест (5%). В пятерку также вошли продавцы-консультанты, кассиры (4%), водители (4%) и курьеры (3%).



Топ-10 наиболее востребованных специалистов, ноябрь, Самарская область

Специализация Кол-во вакансий Доля от общего спроса 1 Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами 1210 6% 2 Оператор call-центра, специалист контактного центра 1090 5% 3 Продавец-консультант, продавец-кассир 910 4% 4 Водитель 750 4% 5 Курьер 660 3% 6 Оператор производственной линии 570 3% 7 Упаковщик, комплектовщик 520 2% 8 Разнорабочий 430 2% 9 Врач 420 2% 10 Бухгалтер 390 2%

«Соискатели в свою очередь в ноябре создали или обновили порядка 175 тыс. резюме. Больше всего они интересовались работой менеджером по продаже, администратором, водителем, бухгалтером и упаковщиком», - говорит Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.



Медиана предлагаемой зарплаты в Самарской области по итогам ноября составила 69,2 тыс. рублей (+1,8% за месяц), а уровень ожидаемой – 69 тыс. рублей. Предлагаемая зарплата в ПФО в целом составила 76,2 тыс. рублей.