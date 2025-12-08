Я нашел ошибку
На трассе под Самарой горел КАМАЗ
По традиции, все номинанты акции выдвигаются за особые заслуги перед земляками и регионом, а победителей определяют путем общественного голосования. 
Шесть участников «Школы героев» - победители муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание»
В Тольятти рабочий получил 1 млн рублей после падения с лестницы
студенты трека Крылья Ростеха победили во Всероссийской олимпиаде
Учёные Самарского политеха разработали новую формулу абразивной массы
Опыт Самарской области в научно-популярном туризме представлен на Совете законодателей ПФО в Казани
В Самаре планируют обустроить семь новых пешеходных переходов
В Мичуринском микрорайоне Самары проверили благоустройство после ремонта теплосетей
Медиана предлагаемой зарплаты в Самарской области составила 69,2 тыс. рублей

215
Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, изучили ключевые показатели рынка труда Самарской области по итогам ноября и выяснили, каковы в регионе, предложение и заработные платы.
 

За последний месяц на рынке труда Самарской области работодатели открыли 20,7 тыс. вакансий, что составляет 12% от общего числа предложений в ПФО. Таким образом регион стал четвертым в округе по объему спроса на кадры в ноябре.
 

Наиболее востребованными за последний месяц в Самарской области оказались менеджеры по продажам – для них работодатели открыли 1,2 тыс. вакансий или 6% от общего объема предложений. На втором месте по спросу – операторы контактных центров, для которых было создано порядка 1,1 тыс. новых рабочих мест (5%). В пятерку также вошли продавцы-консультанты, кассиры (4%), водители (4%) и курьеры (3%).
 

Топ-10 наиболее востребованных специалистов, ноябрь, Самарская область

 

Специализация

Кол-во вакансий

Доля от общего спроса

1

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами

1210

6%

2

Оператор call-центра, специалист контактного центра

1090

5%

3

Продавец-консультант, продавец-кассир

910

4%

4

Водитель

750

4%

5

Курьер

660

3%

6

Оператор производственной линии

570

3%

7

Упаковщик, комплектовщик

520

2%

8

Разнорабочий

430

2%

9

Врач

420

2%

10

Бухгалтер

390

2%

«Соискатели в свою очередь в ноябре создали или обновили порядка 175 тыс. резюме. Больше всего они интересовались работой менеджером по продаже, администратором, водителем, бухгалтером и упаковщиком», - говорит Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.
 

Медиана предлагаемой зарплаты в Самарской области по итогам ноября составила 69,2 тыс. рублей (+1,8% за месяц), а уровень ожидаемой – 69 тыс. рублей. Предлагаемая зарплата в ПФО в целом составила 76,2 тыс. рублей.

