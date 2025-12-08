Самарский Дом промышленности снова выставили на продажу

В Самаре в очередной раз пытаются продать аварийный памятник конструктивизма — Дом промышленности.

Новые торги назначены на 15 декабря, заявки на участие принимаются до 10 декабря, но шансы найти покупателя на этот раз кажутся еще более призрачными, если подходить к сюжету с формальной точки зрения. Власти, вопреки анонсированным планам найти «иную схему», вновь идут по проторенному пути, выставляя объект на аукцион за 319 млн рублей. При этом за три месяца до аукциона госинспекция по охране культурного наследия ужесточила охранные обязательства объекта, прописав многолетний и затратный алгоритм восстановительных работ, а информационная кампания по поводу торгов была едва заметной, пишет Обозрение.

Продавать Дом промышленности самарским чиновникам пришлось из-за долга ЗАО «ПФК «Крылья Советов» перед ООО «РТ-Капитал», входящим в госкорпорацию «Ростех».