Россиянки с 3 детьми смогут устроиться на работу без испытательного срока

Правительство России поддержало законопроект, направленный на улучшение условий трудоустройства для матерей с детьми до трех лет. Документ предлагает отменить испытательный срок для женщин с детьми до трех лет, что должно облегчить их возвращение на работу. Это следует из отзыва кабмина, имеющегося в распоряжении ТАСС.

В настоящее время такая льгота распространяется только на матерей с детьми в возрасте до 1,5 лет.

Инициатива принадлежит главе комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову. В подготовленной им пояснительной записке отмечается, что воспитание ребенка до трех лет требует значительных усилий и ответственности, сопряжено с высокими нагрузками, в особенности после декретного отпуска.

Нилов подчеркнул, что это потенциально ущемляет трудовые права женщин и может приводить к скрытой дискриминации, когда работодатели отказывают в приеме на работу без явных причин.

Изменения в Трудовой кодекс РФ в случае их одобрения вступят в силу с момента их официального опубликования.