Россияне массово скупают видеокарты

Мировой бум искусственного интеллекта (ИИ) докатился до российских компьютерных магазинов — россияне стали скупать впрок видеокарты для ПК, опасаясь роста цен на них. Об этом «Известиям» рассказали представители ритейлеров и торговых площадок.

Осенью 2025 года по сравнению с летом продажи эти комплектующих на Wildberries в штуках увеличились на 124%, сообщили «Известиям» в Wildberries&Russ. По сравнению с осенью 2024 года прирост составил около 400%. Даже на фоне таких впечатляющих показателей выделяется Санкт-Петербург, где по сравнению с прошлым годом реализация видеокарт выросла в девять раз, рассказал представитель маркетплейса.

«Продажи видеокарт на Wildberries в Санкт-Петербурге этой осенью показывают рекордную динамику. По сравнению с прошлым годом рост оборота превысил 800%, выше общероссийских показателей. Средний чек на видеокарту в Петербурге с прошлого года вырос на 21%», — описал он рост спроса.

Осенью этого года по сравнению с летом в «М.Видео-Эльдорадо» продажи карт выросли на 20%, сообщили в объединенном ритейлере. За первые три квартала 2025 года рост составил 60%, добавили там. Установленные в видеокарты чипы необходимы для расчетов, на которых базируется работа нейросетей, отметил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.