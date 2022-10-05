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Премию присудили американским ученым Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мельдалю.
Нобелевскую премию по химии присудили за новый метод сверхбыстрого синтеза молекул
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Нобелевскую премию по химии присудили за новый метод сверхбыстрого синтеза молекул

5 октября 2022 16:37
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Премию присудили американским ученым Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мельдалю.

Нобелевскую премию в области химии за 2022 год присудили американским ученым Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мельдалю за методику быстрого синтеза химических соединений, сообщает РИА Новости.

Об этом объявил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук.

Лауреаты создали новое направление химической науки, так называемой клик-химии (click chemistry, от англ. click — "щелчок"). Оно изучает химические реакции быстрого и надежного получения разнообразных веществ, в том числе биологически активных, путем соединения между собой относительно небольшого количества малых элементов.

Шарплесс получил Нобелевскую премию по химии во второй раз. Впервые он стал ее лауреатом в 2001 году за исследования, используемые в фармацевтической промышленности.

 

Фото:    AFP 2022 / Jonathan Nackstrand / РИА Новости

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