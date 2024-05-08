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Самара стала лидером среди российских миллионников по доступности новостроек

8 мая 2024 11:20
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Самара стала лидером среди российских миллионников по доступности новостроек

По данным базы объявлений Яндекс Недвижимость, за последний месяц новостройки в городах-миллионниках России в среднем потеряли 0,1%. Однако говорить о замирании цен на первичную недвижимость еще рано, так как в ряде городов изменения относительно прошлого месяца существенны.

Медианная стоимость квадратного метра в новостройках Самары за последний месяц сократилась на 1,7% до 102 000 р, а годовой рост составил всего 4,1%. По доступности квадрата первичного жилья Самара оказалась на первом месте среди российских миллионников. Второе и третье место заняли Воронеж (113 000 р/кв.м) и Омск (123 000 р/кв.м).

В Москве медианная стоимость квадратного метра в новостройках относительно прошлого месяца выросла на 3,8% и составила около 346 000 р. В Уфе месячный рост цен на новостройки составил 2,4%, это второй после Москвы результат по подорожанию первичной недвижимости среди городов-миллионников. В Красноярске и Нижнем Новгороде рост составил по 1,7%, в Краснодаре 1,6%, в Ростове-на-Дону 1,2%. В остальных городах новостройки подорожали за месяц на 1% и менее либо даже потеряли в цене.

«В апреле мы наблюдали преимущественно стагнацию цен на новостройки и накапливание предложения в крупных российских городах, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимость, — При этом продавцы фиксируют рост обращений клиентов по ипотечным программам, так как покупатели стремятся закрыть сделки до 1 июля до окончания срока действия льготных условий».

Тройку миллионников-лидеров по медианной стоимости квадратного метра в новостройках составляют Москва (около 346 000 р), Санкт-Петербург (около 238 000 р) и Казань (около 204 000 р).

В ряде российских городов с населением менее 1 млн человек первичная недвижимость стоит дороже, чем в городах-миллионниках. Российским чемпионом по стоимости новостроек из месяца в месяц остается Сочи: в апреле медианная цена квадратного метра строящегося жилья на черноморском курорте составляла около 428 000 р.

Дальний Восток также традиционно опережает большинство миллионников России по стоимости недвижимости: медианная стоимость квадрата во Владивостоке в апреле составила около 173 000 р, среди миллионников город уступает лишь столицам, Казани и Нижнему Новгороду. Цены на первичную недвижимость в Хабаровске сопоставимы с Краснодаром: 168 000 р/кв.м и 169 000 р/кв.м. соответственно.

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