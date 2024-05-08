Я нашел ошибку
Главные новости:
В Госдуме предрекли проведение в РФ серьезных жилищных реформ
В Госдуме предрекли проведение в РФ серьезных жилищных реформ
Спрос на услуги шашлычников в Самаре вырос почти в два раза за последний месяц
Спрос на услуги шашлычников в Самаре вырос почти в два раза за последний месяц
СОУНБ: итоги финала конкурса "Голоса фронта"
СОУНБ: итоги финала конкурса "Голоса фронта"
Самарская пекарня стала лучшей новой ресторанной концепцией страны
Самарская пекарня стала лучшей новой ресторанной концепцией страны
В День Победы телебашня в самарском регионе озарится праздничными огнями
В День Победы телебашня в самарском регионе озарится праздничными огнями
10 мая, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
10 мая, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
Пассажирские перевозки на Куйбышевской железной дороге выросли на 2,6% в апреле
Пассажирские перевозки на Куйбышевской железной дороге выросли на 2,6% в апреле
Ива с "Самарской Луки" претендует на звание Дерева года
Ива с "Самарской Луки" претендует на звание Дерева года
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.12
-0.19
EUR 98.31
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самара встретит Паровоз Победы
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудники самарского Росреестра возложили цветы к Вечному огню

8 мая 2024 10:11
160
Сотрудники самарского Росреестра возложили цветы к Вечному огню

Сотрудники Управления Росреестра по Самарской области почтили память погибших в Великой Отечественной войне. В преддверии 79-й годовщины Великой Победы они собрались у Вечного огня горельефа «Скорбящей Матери-Родине» и возложили цветы, вспомнив всех фронтовиков и тружеников тыла.

Такая добрая традиция существует у самарского Росреестра давно, ведь 9 мая – особенный праздник для каждого гражданина нашего Отечества.

«Никакие другие праздники не могут сравниться с Великим Днем Победы, – говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Ольга Суздальцева. - На протяжении многих десятилетий этот день является для всех нас – знаковым событием. Наши соотечественники, жившие в те роковые годы, внесли огромный вклад в Великую Победу. Они заслужили бессмертную память потомков. И мы, наши дети и внуки всегда будем помнить их подвиг и мужество!»

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
10 мая, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
8 мая 2024  12:46
10 мая, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
104
Исполнение бюджета Самарской области обсудили на заседании Правительства региона
7 мая 2024  19:49
Исполнение бюджета Самарской области обсудили на заседании Правительства региона
352
Стала известна подробная программа празднования 9 Мая в Самарской области
7 мая 2024  18:47
Стала известна подробная программа празднования 9 Мая в Самарской области
1706
8 мая сильный ветер в Самарской области сохранится
7 мая 2024  17:07
8 мая сильный ветер в Самарской области сохранится
353
В Большом Кремлевском дворце сегодня состоится церемония вступления в должность президента России
7 мая 2024  11:33
В Большом Кремлевском дворце сегодня состоится церемония вступления в должность президента России
926
Весь список