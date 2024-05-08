Сотрудники самарского Росреестра возложили цветы к Вечному огню

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Сотрудники Управления Росреестра по Самарской области почтили память погибших в Великой Отечественной войне. В преддверии 79-й годовщины Великой Победы они собрались у Вечного огня горельефа «Скорбящей Матери-Родине» и возложили цветы, вспомнив всех фронтовиков и тружеников тыла.

Такая добрая традиция существует у самарского Росреестра давно, ведь 9 мая – особенный праздник для каждого гражданина нашего Отечества.

«Никакие другие праздники не могут сравниться с Великим Днем Победы, – говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Ольга Суздальцева. - На протяжении многих десятилетий этот день является для всех нас – знаковым событием. Наши соотечественники, жившие в те роковые годы, внесли огромный вклад в Великую Победу. Они заслужили бессмертную память потомков. И мы, наши дети и внуки всегда будем помнить их подвиг и мужество!»