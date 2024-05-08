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«Лидеры села»: жители региона могут принять участие в конкурсе по развитию малой Родины

8 мая 2024 10:42
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«Лидеры села»: жители региона могут принять участие в конкурсе по развитию малой Родины

Российский союз сельской молодёжи (РССМ) запустил второй сезон Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села», направленный на выявление перспективных управленцев и лидеров общественного мнения на селе.

Напомним, двое представителей Самарской области одержали победу во Всероссийском конкурсе «Лидеры села» в прошлом году: Илья Казаков из Кинель-Черкасского района и Людмила Ишкина из Елховского района. Церемония награждения проходила в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Механизмы для развития сел в Самарской области реализуются в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Они позволяют модернизировать и строить новую инфраструктуру: социальную, инженерную, транспортную. В селах активно строится новое жилье, модернизируются школы, больницы, детские сады, дома культуры, благоустраиваются дворы и общественные пространства. Эта работа ведется при поддержке главы региона Дмитрия Азарова.

Участниками второго сезона Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села» станут более 20 000 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из сфер муниципального управления, общественной и политической деятельности, образования, здравоохранения, туризма, культуры и спорта, сельского хозяйства и других отраслей. В том числе, в этом году к участию приглашаются сельские блогеры и создатели креативного контента о сельских территориях на различных медиа платформах.

Для того, чтобы стать участником конкурса необходимо зарегистрироваться на сайте лидерысела.рф и в срок выполнить все разработанные организаторами задания.

Конкурсантам предстоит пройти два дистанционных этапа, которые включают в себя интеллектуальный тест на проверку общего уровня знаний и способностей, а также тест мотивации и потенциала общественно-политической работы в сфере развития сельских территорий. После этого 150 финалистов примут участие в очном финале, где пройдут комплексную оценку компетенций в ходе работы над управленческими кейсами.

Победители конкурса получат возможность карьерного сопровождения и консультирования, в том числе с закреплением топовых наставников. Кроме того, они получат ценные призы, поддержку в профессиональном и карьерном росте, рекомендации в составы экспертных и консультативных органов.

«Тема подготовки кадров для муниципалитетов страны, в том числе для сельских территорий, вышла на федеральный уровень. Она неоднократно звучала в ходе марафона ВАРМСУ «Муниципальный диалог», где главы напрямую общаются с профильными министрами, поднималась она и во время встречи представителей муниципального сообщества с Президентом Владимиром Путиным в январе этого года. Результаты этого обсуждения мы уже наблюдаем: работает «Школа мэров», готовится к запуску «Школа команд» для специалистов администраций, а также «Школа депутатов». Программа «Кадры для села», которую реализует Российский союз сельской молодежи при поддержке ВАРМСУ, – еще одно важное направление работы в кадровой повестке. Наша совместная задача – помочь молодежи закрепиться в муниципалитетах страны, стать для них наставниками, учителями, друзьями. Это особенно важно сделать в отношении сельских территорий, куда современная молодежь едет не за деньгами и комфортом, а из любви к малой родине, ради желания менять к лучшему жизнь людей, стремления служить стране. Такие качества, помноженные на энергию, креатив, амбиции молодых, помогут сделать наши села настоящими точками роста», – отметила Сопредседатель ВАРМСУ, член Президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Также в рамках образовательной программы «Мастерская развития сельских территорий» Российский союз сельской молодёжи поможет будущим лидерам в формировании команды развития сельского населенного пункта или муниципального образования, и реализации социальных, коммерческих, инфраструктурных или других проектов.

Победители Всероссийского конкурса среди молодых управленцев «Лидеры села» получат медийную поддержку и помощь в формировании личного бренда в информационном пространстве. А также возможность участия в образовательной программе «Лидеры изменений» на базе круглогодичного молодёжного образовательного центра «Молодёжная станица «Дон». В результате будет сформировано сообщество советников глав муниципальных образований по организации работы с молодёжью на сельских территориях.

Отметим, что Всероссийский конкурс молодых управленцев «Лидеры села» реализуется РССМ совместно со Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) в рамках программы от Росмолодёжи «Кадры для села».

 

Фото предоставлены Российским союзом сельской молодежи

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