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СамГМУ приглашает на Ночь музеев

8 мая 2024 10:34
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СамГМУ приглашает на Ночь музеев

В субботу, 18 мая, в Анатомическом музее Самарского государственного медицинского университета Минздрава России пройдет Ночь музеев. Анатомический музей расположен на двух этажах морфологического корпуса СамГМУ, в нем представлено четыре экспозиции.

Экспозиция «Остеология и артросиндесмология» посвящена строению костей человека и их соединению друг с другом, также часть экспонатов демонстрирует сравнительные аспекты строения человека и животных. На экспозиции «Спланхнология» можно увидеть строение внутренних органов человека. Экспозиция «Ангионеврология» собрала в себе уникальные препараты, позволяющие понять, как устроено кровоснабжение в организме человека. А экспозиция «Патологии детского возраста» состоит не только из препаратов, схожих с имеющимися в Кунсткамере, но и имеет абсолютно уникальные экземпляры, которые демонстрируют возможные патологии развития человека.

Также будут работать интерактивные площадки, где можно самостоятельно собрать фрагменты тела человека из 3D-моделей. Кроме того, гости смогут поработать с анатомическим атласом «Пирогов», разработанным в СамГМУ. Он позволяет изучить строение человеческого тела и сравнить нормальное строение органов с патологией.

Помимо этого сотрудники университета проведут групповые экскурсии. Они будут проходить с 15.00 до 15.30, с 17.00 до 17.30, с 18.30 до 19.00 и с 20.00 до 20.30

Ночь музеев пройдет с 14.00 до 21.00 по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, 227 (Морфологический корпус СамГМУ).

Стоимость входного билета — 200 рублей. Его можно купить в Анатомическом музее (только по безналичной оплате по QR-коду).

Действует строгое возрастное ограничение 16+. Необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность.

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