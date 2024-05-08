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В Самарской области Движение Первых и движение «Абилимпикс» подписали соглашение о сотрудничестве

8 мая 2024 10:57
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В Самарской области Движение Первых и движение «Абилимпикс» подписали соглашение о сотрудничестве

Региональное отделение Движения Первых и центр профессионального образования, на базе которого функционирует Центр развития движения «Абилимпикс» Самарской области заключили соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ подписали заместитель Председателя Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Олеся Мокеева и Директор Центра Профессионального Образования Самарской области Ольга Нисман.

В этом году региональному чемпионату по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» исполнится 10 лет. За это время движение стало крупнейшим и самым узнаваемым в области развития профессиональных навыков среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

В Самарской области Движение Первых заключили соглашение о сотрудничестве и договорились о поддержке проектов друга друга, организации совместных проектов и площадок. Одно из направлений Движения Первых — Труд, профессия и своё дело, где реализуются множество профориентационных программ, которые доступны всем категориям детей и молодёжи, без ограничений. Сотрудничество с движением «Абилимпикс» позволит расширить спектр возможностей и событий для участников Движения Первых в регионе.

«Сегодня начинается тесное и плодотворное сотрудничество Движения Первых и «Абилимпикс» на территории Самарской области. Наши организации объединяют общие ценности. Сотрудничество и совместная работа позволит расширить возможности для ребят. Объединив наши ресурсы и усилия, мы получим качественное развитие профессиональной подготовки будущих специалистов и, в целом, будем вовлекать детей и молодежь в созидательную деятельность нашего региона», — отметила заместитель председателя Совета регионального отделения Движения Первых в Самарской области Олеся Мокеева.

Активисты местных отделений и специалисты Движения Первых посетят региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». По итогам проведения соревнований пройдут общие встречи, где участники чемпионата познакомятся с проектами и программами Движения Первых и найдут для себя новые возможности для развития и самореализации.

«Уверена, что активности Движения Первых увлекут участников регионального чемпионата и их возможности станут ещё более безграничны. А мы в свою очередь, станем ещё одним уникальным направлением для развития участников Движения Первых», — отметила Директор Центра Профессионального Образования Самарской области Ольга Нисман.

В чемпионате, который продлится до 17 мая, примут участие 514 конкурсантов по 48 компетенциям: «Адаптивная физическая культура», «Дошкольное воспитание», «Информационная безопасность», «Клининг», «Массажист», «Поварское дело», «Портной», «Ремонт и обслуживание автомобиля», «Социальная работа», «Столярное дело» и другим. Соревнования традиционно пройдут в 3 категориях – «школьники», «студенты», «специалисты».

Победители регионального этапа смогут принять участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс», который традиционно пройдет в Москве в октябре текущего года. В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации победители и призеры Национального чемпионата награждаются сертификатами на право получения дополнительного образования или приобретения специализированных технических средств реабилитации.

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