Научно-технологическое сотрудничество на международном уровне

178

16 июня директор Республиканского центра трансфера технологий Александр Успенский принял участие в качестве спикера на сессии «Экспорт технологического суверенитета: доверенность и устойчивость в современных условиях» XXV Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что в эпоху многочисленных глобальных вызовов миру необходимы скоординированные решения по обеспечению безопасности и устойчивого развития. Экспорт технологического суверенитета является одним из наиболее востребованных каналов международного сотрудничества.

Между управляющей компанией НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» – «Институт регионального развития» и Национальной академией наук Беларуси подписан меморандум, который определяет основы сотрудничества и взаимодействия между сторонами. Основной задачей является подготовка и реализация совместных программ и проектов, в том числе создание российско-белорусского центра трансфера технологий с использованием наработок и компетенций Республиканского центра трансфера технологий (РЦТТ) республики Беларусь.

«В ответ на новые вызовы управляющая компания научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» – «Институт регионального развития» совместно с Национальной академией наук Беларуси разрабатывает дорожную карту научно-технического сотрудничества на период с 2022 по 2025 гг. по актуальным направлениям развития: трансфер технологий, подготовка научных кадров высшей квалификации, новые материалы и технологии и иные» – отметил в своем выступлении Александр Успенский.

Создание центра трансфера технологий является одной из задач программы деятельности по развитию объектов инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего». С государственным научным учреждением «Центр системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси» заключен договор по анализу лучших практик деятельности мировых и национальных сетей трансфера технологий с разработкой рекомендаций по правовой организации Российско-белорусского центра трансфера технологий». Выполнение проекта станет отправной точкой по созданию РБЦТТ в рамках деятельности НОЦ.