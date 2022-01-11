Минерал куфарит открыли на Камчатке

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Минерал куфарит, который назван в память о сотруднике Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Фариде Кутыеве, открыли на Камчатке, передает ТАСС.

"Группа ученых под руководством главного научного сотрудника лаборатории минералогии Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, доктора геолого-минералогических наук Евгения Сидорова в 2021 году обнаружила в Корякско-Камчатском платиноносном поясе до настоящего времени неизвестный минерал. Он назван куфаритом в честь Фарида Шакировича Кутыева, в прошлом сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, блестящего специалиста в области рудогенеза", - сообщает пресс-служба научного учреждения.

Уточняется, что данный минерал имеет очень простой химический состав - платина-свинец, причем оба составляющих его элемента рудные. Открытие и описание куфарита является важным шагом в понимании процесса формирования рудных месторождений.

Фото: news.myseldon.com