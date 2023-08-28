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Индийский луноход передал на Землю неожиданные данные о температуре Луны

28 августа 2023 21:36
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Лунная поверхность оказалась на порядок теплее, чем предполагалось ранее.

Лунная поверхность оказалась на порядок теплее, чем предполагалось ранее. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщило агентство Press Trust of India со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований (ISRO), пишут "Известия".

«Мы все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 70 градусов по Цельсию. Это на удивление выше, чем мы ожидали», — сказал по этому поводу сотрудник ISRO Би Дарукеш.

Данные о температуре на поверхности естественного спутника Земли передал индийский луноход «Прагьян», который был снабжен термодатчиками для исследовательских целей. Эксперимент проходил в рамках лунной миссии «Чандраян-3». Луноход измерял температуру в районе южного полюса спутника.

 

Фото:   ru.freepik.com

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