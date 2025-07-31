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Двое учёных из Самарского политеха получили грант Российского научного фонда

31 июля 2025 13:19
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Двое учёных из Самарского политеха получили грант Российского научного фонда

По итогам конкурса инициативных проектов молодых учёных Российский научный фонд (РНФ) поддержал два научных исследования политеховцев. 
Кандидат химический наук, доцент кафедры «Органическая химия» Ирина Семёнова получила грант на развитие проекта «Модификация остова полициклических изопреноидов на основе их трансформаций в азотнокислых средах». Работа посвящена изучению и разработке новых эффективных методов получения синтетических аналогов природных соединений. 
«В процессе работы я буду использовать природные молекулы – изопреноиды, - говорит Ирина Семёнова. - В частности, терпеноиды - бетулин, выделенный из коры березы, олеаноловую кислоту из растительных экстрактов и стевиол, полученный из известного сахарозаменителя - экстракта стевии, а также стероиды на основе холестерина. Путем окислительного расщепления основного скелета таких молекул с последующей  модификацией, можно создавать аналоги природных соединений, потенциально обладающие противоопухолевой, противовирусной, нейротропной и другими видами биоактивности».

Эта разработка приблизит наших учёных к созданию новых перспективных лекарственных кандидатов. 
А кандидат технический наук, доцент кафедры «Промышленная теплоэнергетика» Андрей Попов получил грант на развитие проекта «Экспериментально-теоретическое исследование процессов тепломассопереноса в пористых материалах с упорядоченной макроструктурой». В отличие от традиционных пористых структур, например, губки, в средах с трижды периодической минимальной поверхностью (ТПМП) поры расположены упорядоченно. Благодаря этому можно точнее прогнозировать их теплофизические и прочностные свойства, такие как теплопроводность, плотность и т.д.

«Сейчас проектирование пористых материалов с заданными свойствами требует сложных и ресурсоемких расчётов. Это ограничивает их внедрение в промышленность, - поясняет Андрей Попов. - Наша задача — создать новые математические модели и алгоритмы, разработать методы моделирования с использованием искусственного интеллекта. Наш подход позволит сократить вычислительные затраты и повысить точность моделирования, что ускорит разработку новых материалов и устройств».

Учёный планирует провести компьютерные и натурные эксперименты. Образцы изделия будут напечатаны на 3D-принтере из фотополимерной смолы. Результаты проекта могут использоваться в энергетике для создания высокоэффективных теплообменников и в нефтегазовой и химической отраслях, например, для разработки катализаторов.
По условиям конкурса нашим учёным будут выделены гранты на проведение фундаментальных и поисковых научных исследований в 2025–2027 годах в размере до 1,5 млн рублей ежегодно.
 

Фото пресс-службы Самарского политеха

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