Астрономы Пулковской обсерватории определили точную скорость вращения Солнца

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Сотрудники Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Российской академии наук (РАН) определили, что Солнце вращается вокруг центра Галактики со скоростью 240 км/с, передает ТАСС.

"Скорость вращения Галактики и круговую скорость движения Солнца вокруг ее центра не раз вычисляли и раньше по различным наборам астрономических данных. Разброс полученных значений скорости Солнца при этом составлял от 232,5 до 243 км/с. Таким образом, можно заключить, что найденные российскими астрономами по OB-звездам значения хорошо согласуются с оценками других исследователей и при этом определены с высокой точностью по новейшим, уточненным данным астрономических наблюдений", - говорится в сообщении РАН.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС