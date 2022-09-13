Завтра "Крылья Советов" встретятся с "Зенитом"

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Футболисты и тренерский штаб продолжают подготовку к матчу 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против "Зенита".

Наша команда провела очередное занятие на клубной базе, которое носило восстановительный характер после матча против "Химок". Участие в матче против "Зенита" смогут принять Александр Коваленко и Дмитрий Цыпченко, отбывшие дисквалификации в матче против "Спартака".

Поединок против "Зенита" пройдет 14 сентября на "Солидарность Самара Арене" и начнется в 18:30. Билеты на эту игру можно приобрести здесь. Для покупки билета не потребуется Карта болельщика. Встреча также будет показана в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".