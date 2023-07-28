Завтра «Крылья Советов» на стадионе «Солидарность Самара Арена» принимают столичное «Динамо»

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Российская Премьер-Лига открыла новый сезон, попасть на который можно только по Карте болельщика.



Завтра, 29 июля, самарские «Крылья Советов» на стадионе «Солидарность Самара Арена» принимают столичное «Динамо». Начало матча в 16:00.



Чтобы посмотреть его и поболеть за любимую команду вживую, понадобится Карта болельщика. Завести Карту нетрудно - в отделении МФЦ или онлайн через «Госуслуги» и приложение «Госуслуги Карта болельщика».



Для удобства поклонников футбола в день матча с 12:00 до 17:00, на прилегающей территории стадиона будет работать временные офисы МФЦ (Gate-2, Gate-3).



Документы, которые необходимо взять с собой для оформления Карты болельщика:

- паспорт;

- для детей до 14 лет - свидетельство о рождении.

Фото: минспорта СО