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Завтра «Крылья» проведут первый домашний матч в новом сезоне

25 июля 2023 19:42
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Поединок будет показан в прямом эфире телеканала «Матч Премьер».

Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» завершают подготовку к матчу 1 тура Фонбет Кубку России против «Балтики».

Вчерашняя тренировка на клубной базе продолжалась 1,5 часа и была посвящена физике, а также отработке игровых элементов. Ближайшую встречу из-за повреждений пропустят Владимир Писарский, Владислав Шитов, Илья Гапонов, Денис Якуба и Дмитрий Цыпченко. Амар Рахманович не сыграет из-за дисквалификации.

Матч с «Балтикой» пройдет 26 июля на «Солидарность Самара Арене» и начнется в 19:30 по самарскому времени. Поединок будет показан в прямом эфире телеканала «Матч Премьер», сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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