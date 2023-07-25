Завтра «Крылья» проведут первый домашний матч в новом сезоне

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Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» завершают подготовку к матчу 1 тура Фонбет Кубку России против «Балтики».

Вчерашняя тренировка на клубной базе продолжалась 1,5 часа и была посвящена физике, а также отработке игровых элементов. Ближайшую встречу из-за повреждений пропустят Владимир Писарский, Владислав Шитов, Илья Гапонов, Денис Якуба и Дмитрий Цыпченко. Амар Рахманович не сыграет из-за дисквалификации.

Матч с «Балтикой» пройдет 26 июля на «Солидарность Самара Арене» и начнется в 19:30 по самарскому времени. Поединок будет показан в прямом эфире телеканала «Матч Премьер», сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"