Защитник Николай Рассказов из «Спартака» переходит в «Крылья Советов»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Работать они должны будут по получаемой специальности под руководством врачей-наставников.
Путин поручил ввести должность врача-стажера для студентов ординатуры
Роман перешел в «Крылья» минувшим летом из «Динамо».
«Крылья оветов» продлили контракт с защитником Романом Евгеньевым до июня 2026 года
Путин также поручил представить к июлю предложения по дальнейшему увеличению МРОТ.
Путин поручил повысить МРОТ с опережением темпов роста инфляции и среднемесячной зарплаты
Единые Игры прошли в столице Татарстана. В соревнованиях приняли участие команды из 59 регионов России и Республики Беларусь.
Сборная Самарской области вернулись с первых Единых Игр Специальной Олимпиады
Ему было 73 года.
Умер самый титулованный самбист СССР Александр Пушница
В связи с аварийными работами на водопроводе.
На участке Московского шоссе В Самаре ограничат движение транспорта
Футболисты «Крыльев Советов» продолжают подготовку к возобновлению сезона в Турции.
В субботу «Крылья Советов» сыграют два контрольных матча
Начальник ГГУ МВД СО Игорь Иванов поблагодарил присутствующих за ответственное отношение и профессионализм при выполнении служебных задач.
В ГУ МВД СО  отметили отличившихся сотрудников
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.13
0.17
EUR 75.33
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском историческом парке «Россия – Моя история» открывается выставка «ФотоГрани»
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Защитник Николай Рассказов из «Спартака» переходит в «Крылья Советов»

27 января 2023 17:08
189
Футболист подписал контракт с нашей командой на 3,5 года.

Защитник Николай Рассказов переходит из «Спартака» в «Крылья Советов». Футболист подписал контракт с нашей командой на 3,5 года. Рассказов будет выступать за «Крылья» под 15 номером.

Николай Рассказов – уроженец Тульской области, но свою карьеру начинал в академии «Спартака». В сезоне 2020/21 на правах аренды выступал за тульский «Арсенал». За оружейников Рассказов сыграл 17 матчей. За «Спартак» он провел 86 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В составе красно-белых Рассказов стал обладателем Кубка России. Также на счету игрока 18 матчей за молодежную сборную России.

– Николай Рассказов – это молодой, но уже опытный российский защитник, он выступал в Лиге Европы, прошел все этапы юношеских и молодежных сборных России. Такой игрок усилит конкуренцию у нас в команде, добавит нам вариативности. Мы ждем, что Рассказов поможет «Крыльям» и сможет прогрессировать вместе с нашей командой, – отметил спортивный директор ПФК «Крылья Советов» Сергей Корниленко, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
 В Самаре продолжается реализация обучающей программы для председателей советов МКД и активных горожан в рамках проекта «Мой дом»
27 января 2023  11:56
 В Самаре продолжается реализация обучающей программы для председателей советов МКД и активных горожан в рамках проекта «Мой дом»
785
Держатели Карты жителя Самарской области могут получить кешбэк за оплату ЖКХ
26 января 2023  13:04
Держатели Карты жителя Самарской области могут получить кешбэк за оплату ЖКХ
426
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона
25 января 2023  13:22
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона "Сокольи горы" в Самаре
651
Дмитрий Азаров поздравил самарскую молодежь с Днем российского студенчества
25 января 2023  09:18
Дмитрий Азаров поздравил самарскую молодежь с Днем российского студенчества
540
Самарцы могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда»
24 января 2023  09:52
Самарцы могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году
651
Весь список