Защитник Николай Рассказов из «Спартака» переходит в «Крылья Советов»

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Защитник Николай Рассказов переходит из «Спартака» в «Крылья Советов». Футболист подписал контракт с нашей командой на 3,5 года. Рассказов будет выступать за «Крылья» под 15 номером.

Николай Рассказов – уроженец Тульской области, но свою карьеру начинал в академии «Спартака». В сезоне 2020/21 на правах аренды выступал за тульский «Арсенал». За оружейников Рассказов сыграл 17 матчей. За «Спартак» он провел 86 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В составе красно-белых Рассказов стал обладателем Кубка России. Также на счету игрока 18 матчей за молодежную сборную России.

– Николай Рассказов – это молодой, но уже опытный российский защитник, он выступал в Лиге Европы, прошел все этапы юношеских и молодежных сборных России. Такой игрок усилит конкуренцию у нас в команде, добавит нам вариативности. Мы ждем, что Рассказов поможет «Крыльям» и сможет прогрессировать вместе с нашей командой, – отметил спортивный директор ПФК «Крылья Советов» Сергей Корниленко, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"