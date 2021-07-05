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Защитник "Крыльев Советов" Мехди Зеффан рассказал о своей свадьбе и интересе к "Крыльям" в Африке

5 июля 2021 20:27
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Мехди Зеффан вернулся в расположение клуба из сборной.

Защитник "Крыльев Советов" Мехди Зеффан, вернувшийся в расположение клуба из сборной, рассказал о своей свадьбе, интересе к "Крыльям" в Африке и русском языке.

– Мехди, очень рады снова видеть тебя в расположении нашего клуба. Во время перерыва у тебя произошло сразу несколько событий: день рождения, свадьба, вызов в сборную. Что для тебя было самое важное?

– Я тоже очень рад здесь всех видеть! Мы уже 1,5 месяца не виделись. Во время отпуска у меня было много приятных событий. Мой день рождения не так важен для меня. Может, для кого-то это важно, для меня – нет. Конечно, сборная – это очень важно. Но не так важно, как свадьба, поскольку свадьба – ответственность на всю жизнь. Я очень рад, что женился. Я надеюсь, что скоро моя супруга присоединится ко мне в Самаре. Думаю, клуб поможет мне в получении визы для нее и скоро мы будем вместе. Жду, когда она откроет для себя Россию вместе со мной.

– Как ее зовут, где проходила свадьба?

– Ее зовут Сона. Наша свадьба проходила в Лионе. У нас была мусульманская свадьба. Моя жена – португалка из Камбоджи.

– Как проходят такие свадьбы в Лионе?

– (смеется) Нам, наверное, повезло. В нашей паре смешались очень много разных происхождений. Для того чтобы всех удовлетворить, мы взяли музыку из всех стран нашего происхождения. Много ли было гостей? Нет. Я хотел, чтобы была только семья. Всего было около 50 человек.

– После свадьбы у тебя был вызов в сборную. У Алжира сейчас какая-то потрясающая серия – почти 30 матчей без поражений.

– Точнее 27 матчей. В истории африканского футбола такое впервые. Мы этим очень гордимся. Конечно, это также хорошее начало и толчок перед чемпионатом мира.

– Как там дела у нашего экс-вратаря Раиса М'Боли?

– Он отлично себя чувствует. Сейчас он отдыхает, у него пауза. Мы уже много-много лет каждый день списываемся. Он для меня как старший брат. Следит ли он за "Крыльями"? Конечно! Он смотрит много матчей, часто присылает сообщения как до, так и после матчей. Он очень рад, что мы вернулись в Премьер-лигу.

– Следят ли в Африке за "Крыльями Советов"? Есть ли там такая возможность?

– Все тренеры, конечно, знают, смотрят матчи. У них есть специальная программа, где они следят за играми. Мне задают много вопросов о России, о чемпионате. Естественно, я говорю все, что думаю, о том, как мне здесь нравится. Я здесь уже полтора года, я начинаю уже лучше говорить по-русски. Чувствую себя лучше.

– Бывал ли раньше в Сербии? С чем ассоциируется страна?

– Нет, я здесь впервые. Здесь прекрасный тренировочный центр, все хорошо. Мы не в городе, что хорошо. Это позволяет нам сконцентрироваться, чтобы подготовиться к Премьер-лиге. Очень хорошо, что удалось сохранить почти всю команду. Команда у нас молодая, но мы друг друга отлично знаем, мы в прошлом году все играли вместе. Но Премьер-лига – это совсем другой уровень, нужно хорошо подготовиться.

– Многие жалуются здесь на жару, тебя, наверное, такой температурой не удивишь?

– Нет, у меня нет проблем с жарой (улыбается). У меня проблема с холодом.

– Как переносишь нагрузки?

– Очень хорошо. Мне все нравится. Я тренировался дома во время перерыва. Потом занимался с мячом. Сейчас хорошо, что я занимаюсь с командой. Мы все устали, но во время подготовки это нормально.

– Ты в Самаре уже полтора года, есть ли любимые места в городе?

– Мне очень нравится парк, который у нас рядом с базой. Очень нравится гулять возле Волги. Естественно, когда моя жена приедет, мы откроем для себя еще много нового. Ну и, конечно, пойдем есть в "Чайхану".

– Ты пытаешься учить русский язык, скажи нам что-нибудь по-русски.

– (говорит по-русски) Я говорю по-русски чуть-чуть. Хочу говорить по-русски много. Сейчас есть чуть-чуть проблемы. Но я хочу говорить по-русски с командой, с тренером. Что ты еще хочешь, чтобы я сказал по-русски?! (смеется).

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: "Крылья Советов" Мехди Зеффан

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