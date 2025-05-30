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Вячеслав Федорищев вручил Игорю Осинькину нагрудный знак "За заслуги перед Самарской областью"

30 мая 2025 09:37
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Вячеслав Федорищев вручил Игорю Осинькину нагрудный знак "За заслуги перед Самарской областью"

Торжественная церемония прошла в Правительстве региона.

Игорь Осинькин начал работу в "Крыльях Советов" летом 2020 года. Он был главным тренером самарской команды пять сезонов, пишет Сова.

В первый год он вывел клуб из ФНЛ в Премьер-лигу. В последующие четыре сезона команда занимала с 8-го по 12-е место.

Вячеслав Федорищев вручил Игорю Осинькину нагрудный знак "За заслуги перед Самарской областью".

- Вас любит команда, и все, кто под Вашим руководством тренировался, всегда с добротой вспоминают тот период, который Вы провели в команде. "Крылья Советов" сейчас переходят в новый этап своего развития, Вы тоже. Мы все, кто причастен к решениям относительно будущего команды, в первую очередь хотели бы пожелать Вам успехов в новом периоде жизни, на новом этапе работы, - отметил губернатор. - Для меня большая честь от имени всех самарцев, всех болельщиков вручить награду, которой Вы абсолютно достойны. Это знак признания от Самарской области Ваших спортивных достижений, - обратился губернатор к тренеру.

Игорь Осинькин рассказал, что Самарская область на 5 лет стала для него родным домом.

- За эти 5 лет мы смогли сделать так, чтобы и результаты наши были в спортивном плане достойные, и болельщики нас ценили, и на уровне российского футбола про Самару говорили как о команде, у которой есть свое лицо и которая органично работала для определенных целей - в том числе и воспитания футболистов, которых мы действительно за это время очень много подготовили для российского футбола, - добавил Игорь Осинькин.

Фото: сайт ФК

Теги: В центре внимания Крылья Советов Футбол

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