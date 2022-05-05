Власти Самарской области планируют повысить зарплату ведущим футболистам клуба «Крылья Советов»

125

Об этом 1 мая в комментарии «Спорт-Экспрессу» сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

Отвечая на вопрос о том, не заставят ли нынешние санкции снижать бюджет клуба, глава региона признал, что «ситуация, конечно, будет непростая», но власти рассчитывают на подстраховку спонсоров. При этом вопрос об урезании зарплат футболистов не стоит, а даже наоборот. «Ведущим футболистам клуба мы планируем сделать предложение об улучшении зарплаты. Это будет сделано 100%», — заверил Дмитрий Азаров.

«Крылья Советов» на сегодняшний день занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона 2021/2022. В 27 матчах самарская команда набрала 38 очков. 1 мая «Крылья» уступили «Спартаку» со счетом 1:2, а в следующем туре встретятся с московским «Динамо» на домашнем стадионе «Солидарность Самара Арена». Матч состоится в эту пятницу, 6 мая, пишет Обозрение.