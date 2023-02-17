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Ветераны «Крыльев Советов» посетили праздник в Рощинском

17 февраля 2023 17:02
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В спортивном комплексе посёлка Рощинский состоялся спортивный праздник, посвященный Дню вывода Советских войск из Афганистана и Дню Защитника Отечества.

В спортивном комплексе посёлка Рощинский состоялся спортивный праздник, посвященный Дню вывода Советских войск из Афганистана и Дню Защитника Отечества.

Участие в этом мероприятии приняла сборная команда ветеранов «Крыльев Советов», играющим тренером которой стал Мастер Спорта СССР Валерьян Панфилов.

После торжественной части праздника состоялся мастер-класс для юношеской команды «Сокол», который проводили тренеры Академии «Крылья Советов» Александр Орешников и Фёдор Ерёмин.

Затем состоялся товарищеский матч ветеранов «Крыльев Советов» с футбольным клубом «Звезда», состоящий из ветеранов-участников боевых действий в Афганистане и других горячих точках.

Первый мяч в игре забил Рустям Фахрутдинов, но «Звезда» достаточно быстро сравняла счёт, а затем и вышла вперед. Первый тайм закончился с результатом 4:2 в пользу «рощинцев». Во втором Равиль Аряпов с пенальти сократил отставание, и очень скоро ветераны даже смогли снова выйти вперед 6:5. Но на последних секундах «Звезда» сравняла счет 6:6.

После игры состоялась автограф- и фотосессия ветеранов «Крыльев Советов» с войнами-афганцами и зрителями матча, а сами участники мероприятия обменялись памятными подарками.

Состав нашей команды: Александр Емельченков, Александр Орешников, Федор Еремин, Равиль Валиев, Равиль Аряпов, Дмитрий Тетерин, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:  пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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