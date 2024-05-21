Ветераны «Крыльев Советов» – чемпионы «Приволжья» сезона 2024 года

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В Сызрани с 18 по 19 мая проходили межрегиональные соревнования по футболу среди ветеранов 40+. «Крылья» оказались сильнее команд из Заречного, Бузулука и Саратова.

Благодаря этому самарский коллектив вышел напрямую в финальный этап первенства России среди ветеранов 40+, который пройдет осенью этого года в Анапе.

Лучшим игроком в команде «Крылья Советов» был признан Иван Седенков.

К победе в турнире команду привели главный тренер, заслуженный ветеран «Крыльев» Валерьян Панфилов и тренер Александр Володкевич.

Состав «Крыльев Советов»: Денис Вавилин, Анатолий Корчагин, Иван Седенков, Алексей Петин, Дмитрий Горбунов, Евгений Петров, Илья Соловых, Александр Кондрашов, Михаил Сухов, Максим Токарев, Вячеслав Поверенов, Максим Малаховский, Альберт Эргашев, Михаил Коротков, Александр Никулин, Николай Чеховских, Василь Кадысев, Сергей Еремеев, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"