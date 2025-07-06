В новом сезоне «Крылья Советов» сыграют в обновленном комплекте формы

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Совместно с техническим партнером нашего клуба – Wildberries, была разработана уникальная концепция игровых футболок.

"Нас вдохновил один из главных символов силы человеческого духа в годы Великой Отечественной Войны – Симфония №7 Дмитрия Шостаковича, завершённая в 1941 году в Куйбышеве. Именно здесь состоялась премьера легендарной «Ленинградской» симфонии 5 марта 1942 года. Спустя всего несколько месяцев был образован футбольный клуб «Крылья Советов».

Звуковая волна, олицетворяющая динамику финальных аккордов Симфонии, стала центральным элементом дизайна. Форма выполнена в традиционных клубных цветах. Волна продолжается на воротнике и манжетах, объединяя образ.

Единство в целях и поступках, вера и надежда каждого из вас то, что дает силы в самые трудные времена.

Все мы – каждый болельщик, игрок, тренер, сотрудник – часть этой единой композиции под названием «Крылья Советов»", - сообщается на сайте "Крыльев".

Фото: сайт ФК