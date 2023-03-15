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В кубковом матче с ЦСКА "Крылья Советов" сыграли вничью  – 2:2

15 марта 2023 20:04
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В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Ахмат.

В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене", собравшей 10364 зрителя, принимали московское ЦСКА.

Счет в матче открыли армейцы, на 46 минуте матча отличился Медина – 0:1.

Самарцы сравняли счет через три минуты -Гленн Бейл подал угловой, Роман Евгеньев переправил мяч к воротам, и Владимир Писарский поразил ворота – 1:1.

На 53 минуте встречи Гленн Бейл после навеса Романа Ежова красивым ударом отправил мяч в ворота, но проверка VAR усмотрела положение вне игры в начале самарской атаки.

На 64 минуте подачу Романа Ежова замкнул Дмитрий Цыпченко и вывел "Крылья" вперед. VAR вмешался в игру еще раз, после подачи углового у ворот Ивана Ломаева арбитры усмотрели игру рукой у Дмитрия Цыпченко и был назначен пенальти, который реализовал Федор Чалов – 2:2.

Юрий Горшков, вышедший на замену на 83 минуте, провел за "Крылья Советов" сотый матч.

Лучший бомбардир "Крыльев" в Кубке России Дмитрий Цыпченко забил 9 гол в турнире.

Впервые после травмы за самарцев сыграл Дмитрий Иванисеня, вышедший на замену в компенсированное время.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Ахмат. Игра 20 тура Мир РПЛ пройдет в воскресенье, 19 марта, в 17:30, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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