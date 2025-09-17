В кубковом матче "Крылья Советов" уступили "Краснодару" - 1:2

123

В четвертом тури группового этапа FONBET Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Краснодар".

Счет в матче открыли гости на 14 минуте встречи, отличился Данила Козлов – 0:1.

На 62 минуте Дуглас Аугусто удвоил преимущество краснодарцев – 0:2.

На 83 минуте Джимми Марин навесил с углового, Владимир Игнатенко перевел мяч на дальний фланг, и Сергей Божин головой отправил мяч в ворота – 1:2.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Лукойл Арене" встречаются с московским "Спартаком". Игра 9 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 21 сентября, в 15:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".