Главные новости:
Возглавлявший самарское предприятие Алексей Соболев переходит на работу в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех.
На самарском предприятии ОДК-Кузнецов назначен новый руководитель
В праздничном богослужении и Крестном ходе приняли участие сотрудники 7 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области.
В Сызрани благодарственный молебен прошел в храме иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
Икона Божией Матери «Неопалимая Купина» считается покровительницей огнеборцев. 
Сотрудники ГУ МЧС СО посетили молебен в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
Окончание строительства объекта по данным регионального министерства строительства запланировано до конца текущего года.
Руководитель СУ СКР СО провел личный прием по вопросу нарушения прав участников долевого строительства в Самаре
В кубковом матче "Крылья Советов" уступили "Краснодару" - 1:2
Ее получил госслужащий. 
Казначейство РФ осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях
Сегодня состязаются спортсмены 15-16 лет, а завтра пройдут смешанные эстафеты в обеих возрастных группах.
Артем Рамазанов и Александр Мараховский выиграли первенство России по современному пятиборью
Любителей парусного спорта приглашают на соревнования для новичков.
На Волге в Самаре пройдут соревнования для любителей парусного спорта 
В кубковом матче "Крылья Советов" уступили "Краснодару" - 1:2

17 сентября 2025 20:41
123
В следующем матче "Крылья Советов" на "Лукойл Арене" встречаются с московским "Спартаком".

В четвертом тури группового этапа FONBET Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Краснодар".

Счет в матче открыли гости на 14 минуте встречи, отличился Данила Козлов – 0:1.

На 62 минуте Дуглас Аугусто удвоил преимущество краснодарцев – 0:2.

На 83 минуте Джимми Марин навесил с углового, Владимир Игнатенко перевел мяч на дальний фланг, и Сергей Божин головой отправил мяч в ворота – 1:2.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Лукойл Арене" встречаются с московским "Спартаком". Игра 9 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 21 сентября, в 15:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

 

21 сентября в 16:00 в Самаре, на стадионе «Металлург».
17 сентября 2025, 14:52
Самарцев приглашают на матч Чемпионата России по футболу среди женских команд
21 сентября в 16:00 в Самаре, на стадионе «Металлург». Футбол в Самаре
208
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Краснодар".
14 сентября 2025, 17:28
На "Солидарность Самара Арене" "Крылья Советов" обыграли "Сочи" - 2:0
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Краснодар". Футбол в Самаре
604
Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 13:30.
13 сентября 2025, 16:59
Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Сочи» 14 сентября
Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 13:30. Общество
659
В центре внимания
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
289
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
235
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
514
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
365
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
465
