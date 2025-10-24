в «Крыльях Советов» опровергли слухи об отставке Магомеда Адиева

135

В пресс-службе самарского футбольного клуба отреагировали на информацию о возможной отставке главного тренера команды. Согласно официальному ответу – Магомед Адиев остается на тренерском мостике «Крыльев Советов».

Руководство самарского футбольного клуба выразило поддержку главному тренеру команды на фоне слухов о его возможной отставке. Официальная позиция клуба: информация об увольнении Магомеда Адиева не соответствует действительности, пишет МК.

«Выход подобных новостей накануне важных матчей в клубе расценивают как психологическое давление со стороны недоброжелателей», — сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».

Ранее в СМИ появилась информация о том, 48-летнего специалиста собираются уволить на фоне неудовлетворительных результатов в случае, если команда проиграет в ближайшем матче с московским ЦСКА (12+).

Однако футбольный инсайдер, автор телеграм-канала «Топи за “Крылья”!», сообщил, что если самарцы уступят москвичам, Магомеда Адиева не уволят сразу после матча. Со специалистом расстанутся ближе к зимней паузе в чемпионате. Если результаты не улучшатся, отметил автор тг-канала.

При этом в околофутбольной среде обычно скептически относятся к подобным заявлениям клубов. Даже наоборот - кто-то расценивает подобную реакцию как подтверждение ранее появившейся информации. Тем не менее, тако оно иле нет, болельщики узнают в ближайшее время.

Матч ЦСКА – «Крылья Советов» состоится в Москве в субботу, 25 октября (12+).