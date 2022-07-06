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В Кировском районе Самары чествовали победителей первого этапа турнира «Лето с футбольным мячом»

6 июля 2022 17:24
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В Кировском районе Самары чествовали победителей первого этапа турнира «Лето с футбольным мячом»

В среду, 6 июля, в Кировском районе Самары прошло торжественное награждение победителей районного этапа областного турнира среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». Команды, которые проявили себя наиболее ярко и успешно, вышли на городской этап и продолжат свою борьбу с конкурентами. На победу в Кировском районе претендовали 22 команды – 220 мальчиков и девочек. Сильнейшие из них получили заслуженные награды — почетные грамоты, медали и кубки.

Отметим, что масштабный спортивный проект поддерживает партия «Единая Россия». Впервые соревнования прошли в 2009 году в Железнодорожном районе Самары, затем приобрели общегородской масштаб, с 2011 - областной. С 2019 года турнир вышел на Всероссийский уровень и 73 региона России подключились к его реализации. Главная цель проекта - приобщение молодежи к спорту, здоровому образу жизни.

«Районный этап прошел довольно активно. У нас четыре победителя в разных возрастных категориях. Две школы представляют девочки, и еще две — мальчики. Команды, которые выиграли в нашем районе, вышли на городские соревнования», - отметил Глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара Игорь Рудаков.

Турнир «Лето с футбольным мячом» проходит в Самаре уже в 14-й раз, и с каждым годом количество участников неуклонно растет. Победитель будет определен в финальных встречах, которые запланированы на 31 августа. 

Между тем, проведение этих масштабных спортивных соревнований способствует большей мотивации детей и взрослых к занятиям спортом. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в Самаре за 4 года увеличилась в 1,5 раза – с 32% в 2017 году до 49% в 2021-м.

«Спорт — это здоровье. Здоровые дети - наша задача. Занятия физкультурой не только в период учебы, но и летом очень важны. Мы стараемся участвовать во всех мероприятиях и организовывать их на своей базе», - резюмировала директор школы №162 Елена Кочкурова.

Теги: Футбол

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