В Элитном раунде кубка "Крылья Советов" сыграют с "Енисеем" и "Знаменем"

154

Состоялась жеребьевка Элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России сезона 2021/22. На этом этапе команды разбиты на 11 групп, в каждой по представителю РПЛ, ФНЛ I и ФНЛ II.

Команды проведут по одному матчу между собой на полях представителей более низкой лиги. Одиннадцать победителей выйдут в следующий раунд.

На стадии плей-офф к ним присоединятся 8 команд РПЛ – участников еврокубков этого сезона. "Крылья Советов" в Группе 9 сыграют с "Енисеем" (Красноярск) и "Знаменем" (Ногинск).

Группа 9

25-26 августа. Знамя (Ногинск) – Енисей (Красноярск)

22-23 сентября. Знамя (Ногинск) – Крылья Советов

27-28 октября. Енисей (Красноярск) – Крылья Советов

Группа 1. Краснодар (Краснодар), Кубань (Краснодар), Ленинградец (Ленинградская обл.).

Группа 2. Урал (Екатеринбург), КАМАЗ (Набережные Челны), Торпедо-Владимир (Владимир).

Группа 3. Арсенал (Тула), Велес (Москва), Динамо-Брянск (Брянск).

Группа 4. Нижний Новгород (Нижний Новгород), Факел (Воронеж), Динамо-Барнаул (Барнаул).

Группа 5. Ростов (Ростов-на-Дону), Торпедо (Москва), Чайка (Песчанокопское).

Группа 6. Уфа (Уфа), Алания (Владикавказ), Легион Динамо (Махачкала).

Группа 7. Ахмат (Грозный), Ротор (Волгоград), Кайрат (Москва).

Группа 8. Химки (Московская обл.), Балтика (Калининград), Саранск (Саранск).

Группа 9. Крылья Советов (Самара), Енисей (Красноярск), Знамя (Ногинск).

Группа 10. ЦСКА (Москва), Металлург (Липецк), Зенит-Ижевск (Ижевск).

Группа 11. Динамо (Москва), Оренбург (Оренбург), Динамо Ставрополь (Ставрополь).

Фото: ФК "КС"