В честь 80-летнего юбилея «Крыльев Советов» билеты на матч 3-го тура Мир РПЛ можно купить за 8.0 рублей

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В честь 80-летнего юбилея ПФК «Крылья Советов» билеты на матч 3-го тура Мир РПЛ можно купить за 8.0 рублей.



В воскресенье, 31 июля, самарский клуб проведет первый домашний матч в новом сезоне 2022/2023. Соперником волжан станет столичное «Торпедо». Начало матча в 18:30.



В этот день болельщиков ждет открытие клубного музея «Крыльев», автограф-сессия с игроками команды и многое другое. Билет по стоимости 8.0 рублей можно приобрести во все сектора, кроме VIP и Hospitality.



Для покупки билета и посещения стадиона «Солидарность Самара Арена» необходимо оформить Карту болельщика.



Порядок получения Карты болельщика здесь.