ЦБ РФ проводит акцию «Монетная неделя» с 6 по 18 апреля.
В России 6 апреля началась акция «Монетная неделя»
Для удобства болельщиков, 7 апреля, в день игры с ЦСКА до стадиона «Солидарность Самара Арена» от Ладьи можно доехать на бесплатных автобусах, которые помогут быстрее добраться на игру.
Бесплатные автобусы для болельщиков в день матча с ЦСКА
Во вторник, 7 апреля, на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против ЦСКА.
«Солидарность Самара Арена»: развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – ЦСКА
6 апреля в Главном следственном Управлении МВД СО прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника следственных органов МВД России, в котором приняли участие личный состав, руководство областного главка и представитель Общественного совета.
В Самаре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника следственных органов МВД России
Диетолог, нутрициолог Софья Кованова рассказала, что печенье является достаточно калорийным продуктом, поэтому употреблять его стоит не чаще одного раза в месяц и в небольшом количестве — по 3–4 штуки.
Диетолог, нутрициолог назвала самое полезное печенье
10 апреля в Открытом пространстве Самарской областной научной библиотеки начинает работу выставка «Первоцвет».
Дыхание весны: в СОУНБ откроется выставка сразу трёх самарских художников
В настоящее время в отношении  директора яхтенного клуба в Самаре по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде ареста.
В Самаре директор яхтенного клуба обвиняется в мошенничестве
Утром 5 апреля двое мужчин 1974 и 1975 годов рождения вышли на рыбалку на лед реки Волга около села Ягодное. К вечеру льдина с рыбаками откололась от ледового поля.
На Волге около села Ягодное двух рыбаков унесло на отколовшейся льдине
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
В самарском музее пройдут "космические" мероприятия
Сотрудники ГАИ Сергиевского района провели необычную профилактическую акцию
«Солидарность Самара Арена»: развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – ЦСКА

Во вторник, 7 апреля, на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против ЦСКА. Игра 2 этапа 1/2 финала Пути Регионов FONBET Кубка России начнется в 19:00. 

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 17:00.

ПФК «Крылья Советов» совместно с титульным партнером FONBET подготовили обширную развлекательную программу на матче.

Болельщиков встретят Крыс Лютик и Мята.

У входа №3 разместится бренд-зона FONBET с активностями Speed Attack, «Стеной удачи», «Хватай-ка», «Плинко», атрибутикой «Это «Крылья», брат».

Сыграть в сабсоккер, текбол и настольный футбол также на площади входа №3.

За час до игры с ЦСКА на площади входа №3 нападающий Чинеду Джеффри проведёт автограф-сессию. Начало – 18:00. Обязательно приходите заранее, чтобы успеть на автограф-сессию.

Всех болельщиков ждут розыгрыши призов от ведущего Александра Четверикова. Кроме этого, там же на площади выступит кавер-группа Fantolla и самарская певица Ника Водогреева.

Для удобства болельщиков на 4 этаже в секторах А и С откроются теплые зоны гостеприимства.

Детские зоны от «АстроЛенда» будут открыты с 17:00 до 19:00. В игровых пространствах, расположенных в ВИП-зоне и зоне гостеприимства на 4 этаже трибуны А, детей ждут мастер-классы, встречи с любимыми героями, весёлые активности и другие интерактивные развлечения.

В зоне гостеприимства А402 расположится релакс-зона «Крыльев Советов» для отдыха и восстановления после рабочего дня.

Любителей футбольных симуляторов ждут PS5 с возможностью сыграть за любимую команду в EA FC в А405, а также рядом расположится настольный теннис.

Любой болельщик сможет стать участником уникальной шоу-программы от Good Night Show в А406.

Аквагрим будет работать на площади у 2 и 3 входах, в зонах гостеприимства A403 и ВИП-зоне.

В музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории клуба. Там же расположена фотозона «Раздевалка «Крыльев Советов».

Клубные магазины расположены на входе №3, секторе С122, А402 и зоне ВИП.

Для незрячих болельщиков матч будет сопровождаться тифлокомментированием в приложении «Особый взгляд».

В день игры от «Ладьи» будут курсировать бесплатные автобусы до стадиона. 

Также для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Для удобства болельщиков, 7 апреля, в день игры с ЦСКА до стадиона «Солидарность Самара Арена» от Ладьи можно доехать на бесплатных автобусах, которые помогут быстрее добраться на игру.
"Крылья Советов" в Санкт-Петербурге уступили "Зениту" - 1:2
В первом матче под руководством Сергея Булатова "Крылья Советов" в рамках 23-го тура Мир РПЛ встречались в Санкт-Петербурге с "Зенитом".
"Крылья Советов" в Санкт-Петербурге уступили "Зениту" - 1:2
Изменения в тренерском штабе «Крыльев Советов»
Тренерский штаб пополнил 54-летний специалист, экс-футболист, обладатель Суперкубка Грузии (2021) Сергей Бойко.
Изменения в тренерском штабе «Крыльев Советов»
В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ. 
Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев в Тольятти провели встречу с участниками ИЦК «Автомобилестроение»
В Самаре Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев обсудили развитие ИT-отрасли
3 апреля в Самарской области работает Заместитель Председателя Правительства РФ– Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.
В Самаре Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев обсудили развитие ИT-отрасли
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
В ходе личного приема граждан губернатор Вячеслав Федорищев принял решения по капремонту школы в Сызрани и адресной помощи семье участника СВО в Самаре.
По поручению Вячеслава Федорищева в этом году в Сызрани завершат капитальный ремонт школы №26
