«Солидарность Самара Арена»: развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – ЦСКА

Во вторник, 7 апреля, на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против ЦСКА. Игра 2 этапа 1/2 финала Пути Регионов FONBET Кубка России начнется в 19:00.

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 17:00.

ПФК «Крылья Советов» совместно с титульным партнером FONBET подготовили обширную развлекательную программу на матче.

Болельщиков встретят Крыс Лютик и Мята.

У входа №3 разместится бренд-зона FONBET с активностями Speed Attack, «Стеной удачи», «Хватай-ка», «Плинко», атрибутикой «Это «Крылья», брат».

Сыграть в сабсоккер, текбол и настольный футбол также на площади входа №3.

За час до игры с ЦСКА на площади входа №3 нападающий Чинеду Джеффри проведёт автограф-сессию. Начало – 18:00. Обязательно приходите заранее, чтобы успеть на автограф-сессию.

Всех болельщиков ждут розыгрыши призов от ведущего Александра Четверикова. Кроме этого, там же на площади выступит кавер-группа Fantolla и самарская певица Ника Водогреева.

Для удобства болельщиков на 4 этаже в секторах А и С откроются теплые зоны гостеприимства.

Детские зоны от «АстроЛенда» будут открыты с 17:00 до 19:00. В игровых пространствах, расположенных в ВИП-зоне и зоне гостеприимства на 4 этаже трибуны А, детей ждут мастер-классы, встречи с любимыми героями, весёлые активности и другие интерактивные развлечения.

В зоне гостеприимства А402 расположится релакс-зона «Крыльев Советов» для отдыха и восстановления после рабочего дня.

Любителей футбольных симуляторов ждут PS5 с возможностью сыграть за любимую команду в EA FC в А405, а также рядом расположится настольный теннис.

Любой болельщик сможет стать участником уникальной шоу-программы от Good Night Show в А406.

Аквагрим будет работать на площади у 2 и 3 входах, в зонах гостеприимства A403 и ВИП-зоне.

В музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории клуба. Там же расположена фотозона «Раздевалка «Крыльев Советов».

Клубные магазины расположены на входе №3, секторе С122, А402 и зоне ВИП.

Для незрячих болельщиков матч будет сопровождаться тифлокомментированием в приложении «Особый взгляд».

В день игры от «Ладьи» будут курсировать бесплатные автобусы до стадиона.

Также для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом, сообщает пресс-служба ПФК "КС".