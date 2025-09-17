Самарцев приглашают на матч Чемпионата России по футболу среди женских команд

26

21 сентября в 16:00 в Самаре, на стадионе «Металлург», состоится матч чемпионата России по футболу среди женских команд Суперлиги между ЖФК «Крылья Советов» и ЖФК «Зенит».



Перед началом матча, в 15:00, пройдет автограф-сессия. В ней примут участие автогонщик, шестикратный чемпион России Михаил Симонов и трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов. Начало развлекательной программы – в 14:00.



Вход на стадион для просмотра матча бесплатный, Карта болельщика не требуется. 12+

Фото: ЖФК "КС"