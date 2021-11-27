Самарские «Крылья Советов» погасили задолженность в 700 миллионов рублей

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Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» больше не должен денег «Газбанку». Задолженность, которая образовалась еще в 2014 году, погасили.

— Гору с плеч свалили! Благодаря личному участию губернатора, привлечению им в партнеры клуба банка «Солидарность» удалось погасить 700-миллионный кредит, который дамокловым мечом висел над клубом. Сегодня «Крылья», безусловно, находятся на подъеме. И команда играет, и долги гасим благодаря эффективному управлению, поддержке наших коммерческих партнеров и руководства региона. Это для нас очень важно, — отметил генеральный директор ПФК «Крылья Советов» Вадим Андреев.

К слову, реструктуризация задолженности обошлась «Крыльям» в 211 миллионов рублей. В этом году благодаря содействию региональных властей клуб погасил задолженность и перед «РТ-Капитал» на сумму около 50 миллионов рублей.

Долг «Крыльев» перед «Газбанком» выставили на торги в марте 2021 года. В сентябре стало известно, что победителем торгов признали акционерное общество «Коммерческий банк "Солидарность"», пишет 63.ру.