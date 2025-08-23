Развлекательная программа перед матчем «Крылья Советов» – «Краснодар»

124

В воскресенье, 24 августа, на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Краснодара». Игра 6 тура МИР РПЛ начнется в 16:00.

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 14:00.

ПФК «Крылья Советов» совместно с титульным партнером FONBET подготовили обширную развлекательную программу.

На гейте №3 будет работать бренд-зона FONBET с активностями Speed-attack, «Стена удачи», «Плинко», можно получить коллекцию мерча «Это «Крылья», брат» и FONBET-комбо. Там же прозвучат DJ-сеты.

Рядом будет расположена чилл-зона «Крыльев Советов»: удобное пространство для отдыха перед игрой.

На гейте №3 пройдет сеанс одновременной игры по шахматам с болельщиками.

Перед игрой исполнять любимые песни будет кавер-группа Le' Mourrr. Начало – 14:00.

На баскетбольной площадке возле гейта №3 БК «Самара» проведёт мастер-класс и разыграет крутые призы от клуба.

На гейте №3 будет работать ивент-иллюстратор Юлия Кондрашенкова. Всего за несколько минут создаст персональную скетч-открытку в стиле fashion для всех желающих гостей.

Любой желающий сможет проверить свои навыки в текболе, сабсоккере и настольном футболе. На мини-футбольной площадке все желающие могут сыграть в футбол в формате «3х3».

Там же расположена зона с настольными играми от «Игротеки».

На гейте №3 расположена фотозона «Звуки победы начинаются с тебя». Также болельщиков ждет развлекательная программа и подарки от ведущего Александра Четверикова.

Для комфорта болельщиков будут открыты зоны гостеприимства на 4 этаже в секторах А и С.

В зоне гостеприимства А403 будет работать «БарберШтаб». Болельщики смогут бесплатно освежить стрижку и зарядиться атмосферой перед игрой.

Там же для любителей футбольных симуляторов будут установлены PS5, где можно сыграть за любимый клуб в EA FC.

Точки с аквагримом расположены на гейте №2, на гейте №3, в зоне VIP, зоне гостеприимства А403, а на стилобате сектора С встречать болельщиков будет талисман «Крыльев» Крыс Лютик.

В музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории клуба. Там же расположена фотозона «Раздевалка «Крыльев Советов».

Фирменные магазины расположены на гейте №3, секторе С122, VIP-зоне и зоне гостеприимства А403.

Для незрячих болельщиков в приложении «Особый взгляд» в прямом эфире пройдет тифлокомментирование матча «Крылья Советов» – «Краснодар».

Напоминаем, что для посещения необходима Карта болельщика! В день матча можно оформить Карту болельщика в мобильном пункте МФЦ на стадионе. График работы МФЦ, 3 гейт: 12:00 – 17:00. Для оформления необходим оригинал паспорта.

В день матча будут работать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены». Обращаем ваше внимание, количество мест в автобусах ограничено!

Также для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"