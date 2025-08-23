Я нашел ошибку
Главные новости:
Посвященные памяти первого президента Федерации шашек Самарской области, Заслуженного тренера России Айзика Яковлевича Рабиновича.
Самара в 38-й раз принимает Всероссийские соревнования по русским шашкам «Волжские зори-2025»
Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 14:00.
Развлекательная программа перед матчем «Крылья Советов» – «Краснодар»
В это же время еще четверо на сапбордах попросили помощи.
Из-за сильного ветра байдарку с двумя людьми прибило к скалистому берегу Волги около Молодецкого кургана
Будьте внимательны и осторожны!
24 августа в Самарской области ожидается гроза, ливень, град, порывистый ветер, жара +30 С
Мальчик госпитализирован.
В Красноармейском районе LADA Granta сбила 13-летнего ребенка, ехавшего на  мопеде
Мальчику назначено амбулаторное лечение.
В Тольятти 7-летний мальчик попал под колеса иномарки
Облепиха укрепляет иммунитет, улучшает зрение и состояние кожи.
Врач-нутрициолог  рассказала о пользе облепихи
На площади 210 квадратных метров.
Ночью в Муранском бору Шигонского района горели два жилых дома и хозяйственные постройки
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.75
0.5
EUR 93.63
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
В Самарском регионе провели слет молодых сотрудников органов внутренних дел
Руководство ГУ МВД СО вместе с Советом ветеранов приняло участие в торжественном мероприятие, приуроченном ко Дню Государственного флага России
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Развлекательная программа перед матчем «Крылья Советов» – «Краснодар»

23 августа 2025 17:42
124
Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 14:00.

В воскресенье, 24 августа, на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Краснодара». Игра 6 тура МИР РПЛ начнется в 16:00. 

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 14:00.

ПФК «Крылья Советов» совместно с титульным партнером FONBET подготовили обширную развлекательную программу.

На гейте №3 будет работать бренд-зона FONBET с активностями Speed-attack, «Стена удачи», «Плинко», можно получить коллекцию мерча «Это «Крылья», брат» и FONBET-комбо. Там же прозвучат DJ-сеты.

Рядом будет расположена чилл-зона «Крыльев Советов»: удобное пространство для отдыха перед игрой.

На гейте №3 пройдет сеанс одновременной игры по шахматам с болельщиками.

Перед игрой исполнять любимые песни будет кавер-группа Le' Mourrr. Начало – 14:00.

На баскетбольной площадке возле гейта №3 БК «Самара» проведёт мастер-класс и разыграет крутые призы от клуба.

На гейте №3 будет работать ивент-иллюстратор Юлия Кондрашенкова. Всего за несколько минут создаст персональную скетч-открытку в стиле fashion для всех желающих гостей.

Любой желающий сможет проверить свои навыки в текболе, сабсоккере и настольном футболе. На мини-футбольной площадке все желающие могут сыграть в футбол в формате «3х3».

Там же расположена зона с настольными играми от «Игротеки».

На гейте №3 расположена фотозона «Звуки победы начинаются с тебя». Также болельщиков ждет развлекательная программа и подарки от ведущего Александра Четверикова.

Для комфорта болельщиков будут открыты зоны гостеприимства на 4 этаже в секторах А и С.

В зоне гостеприимства А403 будет работать «БарберШтаб». Болельщики смогут бесплатно освежить стрижку и зарядиться атмосферой перед игрой.

Там же для любителей футбольных симуляторов будут установлены PS5, где можно сыграть за любимый клуб в EA FC.

Точки с аквагримом расположены на гейте №2, на гейте №3, в зоне VIP, зоне гостеприимства А403, а на стилобате сектора С встречать болельщиков будет талисман «Крыльев» Крыс Лютик.

В музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории клуба. Там же расположена фотозона «Раздевалка «Крыльев Советов».

Фирменные магазины расположены на гейте №3, секторе С122, VIP-зоне и зоне гостеприимства А403.

Для незрячих болельщиков в приложении «Особый взгляд» в прямом эфире пройдет тифлокомментирование матча «Крылья Советов» – «Краснодар».

Напоминаем, что для посещения необходима Карта болельщика! В день матча можно оформить Карту болельщика в мобильном пункте МФЦ на стадионе. График работы МФЦ, 3 гейт: 12:00 – 17:00. Для оформления необходим оригинал паспорта.

В день матча будут работать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены». Обращаем ваше внимание, количество мест в автобусах ограничено!

Также для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Посвященные памяти первого президента Федерации шашек Самарской области, Заслуженного тренера России Айзика Яковлевича Рабиновича.
23 августа 2025, 18:09
Самара в 38-й раз принимает Всероссийские соревнования по русским шашкам «Волжские зори-2025»
Посвященные памяти первого президента Федерации шашек Самарской области, Заслуженного тренера России Айзика Яковлевича Рабиновича. Общество
104
Будьте внимательны и осторожны!
23 августа 2025, 16:11
24 августа в Самарской области ожидается гроза, ливень, град, порывистый ветер, жара +30 С
Будьте внимательны и осторожны! Общество
130
«Основные этапы подготовки к новому учебному году завершены во всех школах Самары»
23 августа 2025, 12:59
Иван Носков посетил ряд школ и проверил их готовность к новому учебному году
«Основные этапы подготовки к новому учебному году завершены во всех школах Самары» Благоустройство
256
В центре внимания
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
399
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
796
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
794
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1125
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
913
Весь список