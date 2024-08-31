Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Динамо» Мх

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В воскресенье, 1 сентября, на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против махачкалинского «Динамо».

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 16:30.

ПФК «Крылья Советов» совместно с титульным спонсором клуба – компанией FONBET приготовили для болельщиков большую развлекательную программу ко Дню знаний.

Всех болельщиков ожидает чилл-зона от партнера FONBET «Колесо Фортуны», автомат «Хватай-ка», «Корнхолл», мерч для новых пользователей, апгрейд билетов в Skybox и Fonbet-комбо.

Рядом будет расположена лаунж-зона «Крыльев Советов», где каждый сможет восстановить силы после рабочей недели.

Для юных гостей будут работать текбол, сабсоккер, надувные аттракционы «Футбольный дартс» и «Футбольные ворота».

С 16:30 на мини-футбольной площадке все желающие могут сыграть в футбол в формате «3х3».

На гейте 3 будет работать фотозона «Классная команда», а также можно сделать фото с клубным автобусом или в фотобудке.

Там же юных болельщиков в атрибутике «Крыльев» угостят кексом из школьной столовой.

Голкипер «Крыльев» Иван Ломаев встретится с болельщиками перед матчем. На встрече все желающие смогут взять автограф и сделать совместное фото! Начало — 17:15.

На гейте 3 выступит кавер-группа «Атака Пони».

С 16:30 до 18:10 на гейте 3 пройдёт квест, где каждый сможет ощутить себя в школе и побывать на уроках «Музыки», «Литературы», «Физкультуры», «Математике» и «Географии», а также выиграть медали за его прохождение.

Для успешного прохождения квеста необходимо на каждой станции получить положительную оценку учителя

Точки с аквагримом расположены на гейтах 2 и 3, в зоне VIP, а на стилобате сектора С встречать болельщиков будет талисман «Крыльев» Крыс Лютик.

В музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории клуба. Там же расположена фотозона «Раздевалка «Крыльев Советов».

Болельщикам, желающим принять участие в розыгрыше автомобиля, необходимо приобрести в фаншопах «Крыльев» атрибутику и программку на сумму от 1000 рублей и проставить отметку о покупке. Фаншопы располагаются гейтах 2 и 3, С122 и секторе VIP.

Перед началом матча в чаше стадиона все желающие смогут поучаствовать в тематическом квизе, победители которого получат ценные призы от партнера клуба Kitfort.

Для незрячих болельщиков в приложении «Особый взгляд» в прямом эфире пройдет тифлокомментирование матча «Крылья Советов» – «Динамо» Мх.

Для посещения матча нужна Карта болельщика. в день матча в районе гейта 3 будет работать мобильный пункт МФЦ, где можно ее оформить. Билеты также можно приобрести в клубных магазинах на стадионе «Металлург», в ТЦ «Вертикаль» и на стадионе в день игры.

Также для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом, сообщает пресс-служба ПФК "КС".