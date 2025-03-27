Предматчевая программа на матче «Крылья Советов» – «Локомотив»

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В пятницу, 28 марта, на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Локомотива». Игра 22 тура МИР РПЛ начнется в 19:30.

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 17:30.

ПФК «Крылья Советов» совместно с титульным партнером FONBET приготовили большую развлекательную программу на матче.

На гейте №3 будет работать бренд-зона FONBET, здесь будут расположены активности Speed-attack, «Стена удачи», «Плинко», а также можно получить новую коллекцию мерча за ставку и FONBET-комбо.

Для комфорта болельщиков будут открыты зоны гостеприимства на 4 этаже в секторах А и С.

В день матча с «Локомотивом» в зоне гостеприимства А403 будет работать «БарберШтаб». Болельщики смогут бесплатно освежить стрижку и зарядиться атмосферой перед игрой. А еще всех гостей ждет приятный бонус — купон на скидку на первую стрижку в любом филиале сети «Барбер Штаб».

В зоне гостеприимства А403 будет расположена зона FONBET. Любой желающий сможет проверить свои навыки в дартсе, минигольфе, сабсоккере и настольном футболе. Перед игрой выступит кавер-группа «Атака Пони».

Также болельщиков ждет развлекательная программа и подарки от ведущего Александра Четверикова.

Защитник «Крыльев Советов» Илья Гапонов проведёт автограф-сессию в зоне гостеприимства А403. Начало — 18:00.

На футбольном матче будет работать ивент-иллюстратор Юлия Кондрашенкова. Всего за несколько минут она создаст персональную скетч-открытку в стиле fashion для всех желающих гостей.

В точках питания в брендированные термокружки «Крыльев Советов» объёмом до 500 мл можно налить кипяток.

Точки с аквагримом расположены в А403 и в зоне VIP, а на стилобате сектора С встречать болельщиков будет талисман «Крыльев» Крыс Лютик и Мишка из кафе «КЭРРИ».

В музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории клуба. Там же расположена фотозона «Раздевалка «Крыльев Советов».

На секторе С122 и в зоне VIP можно взять плед под депозит 500 рублей (оплата возможна как наличными, так и банковскими картами), а фаншопах можно приобрести теплую атрибутику.

Перед началом матча в чаше стадиона все желающие смогут поучаствовать в тематическом квизе, победители которого получат ценные призы от партнера клуба Kitfort.

Для незрячих болельщиков в приложении «Особый взгляд» в прямом эфире пройдет тифлокомментирование матча «Крылья Советов» – «Локомотив».

Напоминаем, что для посещения необходима Карта болельщика! В день матча можно оформить Карту болельщика в мобильном пункте МФЦ на стадионе. График работы МФЦ, 3 гейт: 15:30 — 20:30. Для оформления необходим оригинал паспорта.

В день матча в тестовом режиме будут работать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены» из двух точек города. Обращаем ваше внимание, количество мест в автобусах ограничено!

Также для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом, сообщает пресс-служба ПФК "КС".