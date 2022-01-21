Полузащитник "Крылья Советов" Данил Пруцев переходит в "Спартак"

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Данил Пруцев переходит в "Спартак".

Данил дважды оказывался в "Крыльях". В первый раз он пришел в нашу команду в августе 2020-го года и сыграл 7 матчей. Затем игрок до конца сезона отправился в "Сочи". Возвращение в Самару состоялось в июле 2021 года. Всего за "Крылья" Пруцев провел 26 матчей и регулярно выступал за молодежную сборную России.

"Я благодарен тренерам, болельщикам и партнерам по команде, что в Самаре мне удалось добиться такого сильного прогресса. Я был рад вернуться сюда минувшим летом, в клубе есть все условия, чтобы достичь новых высот. От всей души желаю этого "Крыльям", – отметил Данил Пруцев.

Фото: ФК "КС"