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Сергей Пиняев: Можно сказать, что я и воспитанник «Крыльев» и Игоря Витальевича.

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев стал гостем первого выпуска подкаста на «Крылья Советов ТВ». Здесь мы приводим текстовую версию того то, что Сергей рассказал о «Крыльях», а полный выпуск можно посмотреть на нашем ютуб-канале.

Об эмоциях после голов и приобретения нового статуса в команде

В прошлом сезоне сдержаннее относился к празднованию голов – из-за того, что был моложе, не было такого статуса в команде. Сейчас, чувствую, что могу помогать команде на протяжении всех 90 минут. В прошлом сезоне я не помню таких побед, как у нас были дома с «Пари НН» и «Спартаком», когда мы переламывали ход встречи. Это классные эмоции, которые нельзя сдерживать и не показывать нашим болельщикам.

Я третий сезон в профессиональном футболе. Первый сезон был за «Чертаново», в ФНЛ, пополам. Сначала я выходил на замену, вторую часть сезона выходил уже в основе. Постепенно получилось и в Премьер-лиге. Больше года я потратил на статус выходящего на замену. В этом году я стал основным футболистом. Приятно, что нет никаких резких моментов в карьере, все происходит плавно. Я считаю, что это то, что помогло достичь тех результатов, которые у меня есть.

О семейной атмосфере в «Крыльях»

Я думаю, что любой человек, кто попадал в структуру «Крыльев» в последние несколько лет, отмечает, что такой атмосферы в команде никто нигде не встречал. Было много футболистов с огромным опытом выступления в больших командах, и они отмечали эту семейную атмосферу в «Крыльях Советов». С ребятами мы общаемся на тренировках, на футбольном поле, но и за его пределами. Мы действительно друзья. Если на нас посмотрят люди со стороны, никто не сможет сказать, что мы просто футбольная команда. Выглядит все так, будто мы дружим с самого детства.

О моменте перехода в «Крылья»

Я понимал, что у меня стоит цель попасть в Премьер-лигу. Меня подписали не сразу. Я провел полностью сборы, там были товарищеские матчи. Тогда я понимал, что готов. Готов терпеть, идти на жертвы, чтобы прибавить в футбольном плане. Я стал лучшим бомбардиром на сборах, забил 5 мячей. Пришла уверенность.

Я сразу понимал, что именно в этом клубе мне будет комфортно. Я знал многих ребят, многие ребята знали меня. Тренеры знали мои сильные и слабые стороны. Игорь Витальевич делал все, чтобы у меня было как можно меньше слабых мест. Очень хотелось быть тем футболистом, которые не только сможет получить что-то от команды, но и что-то дать ей. Самый болезненный момент был в прошлом сезоне, потому что я был выходящим на замену. Чувствовал, что не так много пользы приношу. Но болельщики поддерживали. Приятно приносить пользу команде именно как игроку основного состава.

О том, что считает себя воспитанником «Крыльев» и Игоря Осинькина

Есть «Чертаново», есть «Крылья Советов», это две важнейшие для меня команды. В моем возрасте важно не сразу переходить во взрослый футбол, но и продолжать тренироваться, получать много нового. «Крылья» мне это дали. Меня здесь многому научили. Можно сказать, я и воспитанник «Крыльев Советов» и Игоря Витальевича. У меня было понимание, что в Самаре любят «Крылья». Понимал, что здесь не будут мешать играть в футбол. Здесь есть все, чтобы расти и развиваться.

Об отношении с болельщиками «Крыльев»

Все понимают, как ко мне в Самаре относятся. Меня очень тепло встречают. Я такое раньше видел только однажды. Так, как меня, в «Спартаке» встречают Квинси Промеса, но он принес чемпионство, был лучшим бомбардиром. Я такого с «Крыльями» не добивался, но ко мне так относятся. Это большая честь и мне очень приятно.

Такая поддержка – это тот случай, когда ты на 75 минуте чувствуешь, что устал, но болельщики тебя поддерживают, кричат, подсказывают. Ты понимаешь, что лучше ты отработаешь еще 15 минут на полную катушку, а потом успеешь два часа отдохнуть, если что. Ты стараешься сделать все, что можешь, полностью отдаешься на поле. Это тебя стимулирует. Это непередаваемые ощущения.

О работе с Игорем Осинькиным

Игорь Витальевич много говорит индивидуально, со всеми игроками. У нас молодая команда, коммуникация очень важна. Причем, на бытовые темы, на работу над ошибками. «Крылья» можно в этом плане сравнить с академией. Ты не приходишь готовым, тебя учат. Я не был в одной команде с Гацканом, но он отмечал, что даже он, футболист опытный, играл в Лиге чемпионов, обыгрывал «Баварию», но пришел к Игорю Витальевичу и узнал много нового. Ты всегда можешь подойти и узнать, что тебя интересует, чтобы не совершать ошибки.

Игорь Витальевич старался развить мои сильные качества – дриблинг, футбольная наглость. Но главное – он помог мне в оборонительных качествах. Тактическое понимание, как перестраиваться, как помогать команде во время обороны, чтобы это не приводило к голевым моментам у наших ворот. Он очень много уделял этому внимания.

О том, что нравится в Сергее Корниленко

Глядя на Сергея Корниленко, понимаешь, что мне было бы интересно быть в похожей должности, быть в спортивном обществе. Иметь свое мнение, высказывать его. Это тот человек, который если что-то думает, он это говорит. И ты понимаешь, что он будет прав. Корниленко прошел большое количество футбольных ситуаций. Он получает лицензию PRO. Уверен, он будет и классным тренером – если, конечно, сам захочет.

О губернаторе Самарской области Дмитрии Азарове

Мы с Дмитрием Игоревичем можем общаться на разные темы. У него есть свое мнение, видение ситуаций. Мы периодически общаемся, но в других обстановках, когда не так много времени. Если будет возможность и ситуация, где мы будем вдвоем, уверен, нам будет интересно, и мы многое сможем обсудить. Я хотел бы у него спросить, каково это, жить в таком ритме – ведь у него масштабы событий, того, что происходит вокруг, количества работы – просто невероятные.

Про «Крылья Советов» и Самару

Это клуб, который дал мне шанс сыграть на таком высоком уровне. Шанс чувствовать себя любимым там, где, казалось бы, нет твоего дома. И я много времени провожу в городе. Очень комфортно себя чувствую здесь. Провожу много времени, занимаюсь делами. Город мне нравится. В Самаре комфортно, тебя все знают. Здесь людям тепло и хорошо. Самара, можно сказать, мой дом.

Фото: ФК "КС"