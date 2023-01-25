Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Липовой на правах аренды переходит в астраханский «Волгарь»

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Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Липовой переходит в астраханский «Волгарь». Игрок будет выступать за волжан на правах аренды до конца текущего сезона.

23-летний Липовой перешел в нашу команду в июле 2021 года. За это время он провел за самарцев 23 матча и забил 1 гол.

"У Данила есть абсолютно правильное желание – как можно больше играть и получать практику. Он молодой футболист с амбициями. Мы с пониманием относимся к его стремлению. Будем внимательно следить за его выступлениями", – отметил спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"