Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев рассказал об ожиданиях от матча против «Зенита»

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Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев в интервью клубной пресс-службе рассказал об ожиданиях от матча 25-го тура МИР РПЛ против «Зенита».

– «Крылья» провели 7 матчей в РПЛ, 5 – в Кубке. Как оценишь выступление команды на этом отрезке и в каждом из турниров соответственно?

– Можно разделить на два аспекта: по игре – мы были хороши, кроме матча в чемпионате с ЦСКА, я считаю. В остальных играх мы никому не уступали, но результат в чемпионате не тот, который нам хотелось бы – это второй аспект. Поэтому надо исправлять ситуацию.

– Как тебе футбол, который проповедует Игорь Витальевич? Насколько успел впитать его в себя? Насколько готов показывать на поле то, что требует тренерский штаб?

– Делаю все возможное. До сих пор немного адаптируюсь, потому что новые требования. Но командная игра очень нравится. Повторюсь, по игре мы никому не уступаем. Команда играет в умный футбол, комбинационный. Мне очень нравится.

– Насколько доволен своей игрой? Понятно, что проще оценить себя со стороны, но наверняка есть моменты, которыми ты доволен и недоволен.

– Мне было тяжело, я пропустил всю предсезонную подготовку. Мне пришлось добирать форму по ходу сезона, а были еще микроповреждения. Но сейчас хорошо себя чувствую, надеюсь, что смогу проявить себя. Но мне надо работать и прибавлять в любом случае.

– Многие футболисты говорят, что кроме командной игры, нужно прибавлять индивидуально. В чем ты прибавил в этом плане в ходе работы с Игорем Осинькиным?

– Тут есть новые элементы, которые я для себя раскрыл. Они мне в дальнейшем очень помогут. До этого меня этим вещам не учили, на них не обращали внимание. Это очень круто, что я узнаю что-то новое для себя.

– Сложный матч был в Нижнем Новгороде по ряду показателей. Насколько сложно сохранить правильное эмоциональное состояние в концовке чемпионата? Насколько это важно, насколько возможно, как обсуждаете ситуацию в команде?

– Надо побеждать за счет характера, за счет сплоченности, за счет командного духа. Нам нужно выкладываться в каждой игре по максимуму. Тогда все будет хорошо.

– Впереди игра с «Зенитом». Как оценишь их выступление, что можно ждать от игры в субботу?

– Это лидер нашего чемпионата. Игра будет очень тяжелой, там очень квалифицированные футболисты. Но за счет командных перестроений, духа, я думаю, мы сможем огрызнуться и забрать очки в этом матче.

– Поддержка болельщиков – это ключевой фактор. Что можно им сейчас сказать перед игрой с «Зенитом».

– Нам очень важна поддержка болельщиков. Приходите на стадион, поддерживайте нас. Это очень ценно. Мы ждем вас.

Фото: ФК "КС"