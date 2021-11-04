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Полузащитник «Крыльев» Ежов: я всегда готов присоединиться к сборной, а Сергеев – наш самый заслуженный игрок

4 ноября 2021 09:56
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Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал заявку сборной России на матчи против Кипра и Хорватии.

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал Metaratings.ru заявку сборной России на матчи против Кипра и Хорватии. Сам Ежов находился в расширенном списке, но в окончательный состав не попал, тогда как его одноклубник Иван Сергеев оказался в финальной заявке.

– Вы были в шоке и не верили, что это возможно, когда попали в расширенный список. Попадания в окончательный состав уже ожидали или понимали, что трудно будет сразу попасть?

– Конечно, у каждого спортсмена цель – добиваться высших результатов. Хотел, конечно, верил. Понимал, что маловероятно, но делал все возможное, чтобы попасть. Не получилось – это решение тренерского штаба, ничего страшного. Общались ли с Карпиным? Нет.

– Учитывая количество травм перед предыдущими играми сборной, еще рассчитываете отправиться в команду?

– Глупо полагаться на чьи-то травмы, конечно, никому не желаю зла. Как будет, так будет – если позовут, всегда буду готов присоединиться. Но, надеюсь, у сборной все хорошо будет.

– Есть ли конкретная цель попасть на ЧМ или не думаете об этом?

– Пока моя глобальная цель – показывать хороший футбол, я только первый сезон провожу в РПЛ. Моя цель – заявлять о себе в каждом матче, стараться показывать хороший уровень.

– За счет чего удалось в РПЛ заиграть даже более яркую и важную роль, чем вы играли в ФНЛ?

– Для меня в РПЛ более привычный футбол, больше пространства. В ФНЛ мы больше играли «первым номером», команды садились. А в Премьер-лиге «первым номером» играть получается не всегда, хотя мы всегда этого хотим. Появляются зоны, пространство, мне комфортнее так играть.

 – Что скажете о вызове вашего партнера Ивана Сергеева?

– Самый заслуженный, наверное, наш футболист – по делу попал. Мы его, конечно, поздравим, пожелаем ему только удачи. Дай Бог, выступит, дебютирует наконец за сборную, мы все только очень рады.

– У Ивана 1 гол в последних 8 матчах РПЛ, но он сделал много мячей, в том числе ваш в ворота «Динамо».

– Конечно, нападающий – это не только голы, а помощь команде и в обороне в каких-то случаях, и в атаке, скоростно-силовая работа. Он очень недооцененный игрок по меркам РПЛ. Необязательно забивать много голов, чтобы быть полезным команде, – сказал Ежов Metaratings.ru.

На счету Сергеева 4 гола и 4 голевых передачи в 13 играх РПЛ текущего сезона, у Ежова 1 гол и 3 голевых передачи в 13 турах.

Автор: Роман Гуськов

 

Фото:    ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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