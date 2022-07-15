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Полузащитник "Алании" Владимир Хубулов стал игроком "Крыльев Советов". Футболист подписал соглашение с нашей командой на 4 года.

В прошлом сезоне на счету Хубулова 29 матчей, в которых он забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Всего за владикавказцев Владимир сыграл 58 игр, забил 10 мячей и отдал 4 голевых передачи. За "Крылья" Хубулов будет играть под 17 номером.

21-летний Владимир Хубулов – воспитанник осетинского футбола. Он выступал за вторые команды питерского "Зенита" и грозненского "Ахмата". Также Хубулов играл за юношескую сборную России.

– Мы приобретаем настоящего универсала атакующей линии. Хубулов может сыграть на всех позициях в нападении, он молод, обладает отличной скоростью и ударом с обеих ног. Мы рады, что Владимир стал частью "Крыльев". Рассчитываем на этого футболиста и ждем, что своей игрой он будет радовать наших болельщиков, – сказал генеральный директор ПФК "Крылья Советов" Вадим Андреев, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"